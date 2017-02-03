По мнению некоторых российских СМИ, президент Беларуси Лукашенко планирует вывести страну из состава ЕАЭС и ОДКБ.

В частности, такая информация появилась в российском издании Regnum. Журналист издания ссылается на некий белорусский источник. Данную информацию немедленно растиражировали другие российские средства массовой информации.

Таким образом, на данный момент известно о планирующемся выходе Беларуси из Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, а также из Союзного государства. С чем связано это решение официального Минска, Regnum не сообщает.

При этом отмечается, что Москва с пониманием отнесется к данному шагу белорусских партнеров.

«Если опыт «братской Украины», где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС, в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития», - сообщается в статье, опубликованной на ИА Regnum.

Напомним, Россия и Беларусь с декабря прошлого года ожесточенно пытается решить проблему, возникшую между двумя странами по поводу цен на газ и поставок нефти.

Вчера была озвучена информация, согласно которой ФСБ РФ запланировало введение режима пограничной зоны на белорусско-российской границе из-за указа Лукашенко о безвизовом въезде в республику для граждан 80 стран.

В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны. Пограничная зона создана на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

Кроме того, из Москвы Лукашенко пришло приглашение о переговорах по энергетике на 9 февраля, но реакции официального Минска пока не последовало.

"Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии… Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил… что такая встреча планируется", — пишет газета "Известия".

В аппарате постоянного комитета Союзного государства изданию собщили, встреча президентов действительно готовится, однако точная дата переговоров пока не согласована.

"Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Белоруссия пока не дала своего подтверждения. В пресс-службе посольства Белоруссии в России… также сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала", — отмечает газета.