В конце марта в Душанбе пройдет первая выставка-ярмарка продукции промышленных предприятий Узбекистана. Организационные вопросы по подготовке к выставке обсудили в Душанбе председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид и глава Правления АО «НВК «Узэкспоцентр» Иброхим Эргашев.

Во встрече также принимали участие начальник территориального управления ТПП Республики Узбекистан по Ташкентской области Файзулло Мамонов и консул посольства Узбекистана в Душанбе Шерзод Рахматуллаев, сообщает пресс-служба ТТП.

«Наша встреча является логическим продолжением достигнутых договоренностей по итогам IV заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии и реализации пунктов Меморандума между Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли РУ и ТТП РТ об организации в марте-апреле 2017 года в Душанбе выставки узбекских товаров», - отметил председатель ТПП РТ, подчеркнув, что выставки и форумы являются самым эффективным инструментом продвижения экономической, инвестиционной и инновационной политики.

Подчеркнув важность налаживания прямых контактов предприятий Таджикистана с узбекскими компаниями, глава ТПП предложил в рамках выставки организовать бизнес-форум деловых кругов двух стран с целью изучения спроса, знакомства с продукцией соседней страны и изучения таджикского рынка. В ходе форума, как ожидается, будут достигнуты взаимовыгодные договоренности, которые послужат поднятию на новый уровень таджикско-узбекских отношений, расширению диалога между предпринимателями и увеличению торгово-экономических показателей двух стран.

«Душанбе и Ташкент имеют все необходимые условия для динамичного взаимодействия», — сказал председатель Правления АО «НВК «Узэкспоцентр» Иброхим Эргашев. В современных условиях развитие внешнеэкономических отношений невозможно без выставок, торговых ярмарок и бизнес-встреч, отмечает пресс-служба ТТП.

В этом плане большой интерес узбекских коллег вызвали проводимые в Таджикистане международные и национальные выставки, ярмарки, бизнес-форумы, конференции, в рамках которых предоставляется возможность обсудить широкий спектр вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества. Иброхим Эргашев проинформировал о деятельности Правления АО «НВК «Узэкспоцентр». В павильонах «Узэкспоцентра» проводятся на ежегодной основе международные выставки, организуемые совместно с зарубежными и отечественными выставочными партнерами.

После проведения встречи узбекские гости посетили несколько объектов с целью выбора места проведения предстоящей выставки. По возвращении на родину информация о месте и дате проведения выставки будет представлена с их стороны в самое ближайшее время.