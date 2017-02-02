«Центр создан в коммерческих интересах, а не для обеспечения национальной и информационной безопасности, как об этом заявляют в Службе связи», - Гафур Иркаев.

Единый коммуникационный центр действует на технической базе, существовавшей еще при Советском союзе, сообщил генеральный директор национального оператора связи «Таджиктелеком» Музаффар Негматов.

«Центр работает на фундаменте оборудования, существовавшего еще при Советском союзе», - сказал Негматов 2 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

При этом, глава национального оператора не подтвердил, но и не стал опровергать информацию о том, что на приобретение оборудования для ЕКЦ потрачено более 50 млн долларов. Негматов отказался озвучить конкретную сумму, потраченную для создания ЕКЦ в целом, подчеркнув, что цифры будут только после проведения полного подсчета.

Начальник управления регулирования связи Службы связи Джонибек Дадоматов отметил, что полноценное функционирование ЕКЦ пока еще не налажено. Он подчеркнул, что правительством установлена поэтапная активизация Центра, что сейчас и делается.

«Все расходы на создание ЕКЦ будут обнародованы после того, как Центр приступит к полноценной деятельности», - сказал представитель Службы связи.

Он отметил, что на данный момент ЕКЦ обслуживает только международные мобильные звонки, а интернет-трафик пока не проходит через Центр.

Последнее повышение стоимости международных звонков Дадоматов связывает не с началом деятельности ЕКЦ, а с обращением мобильных операторов к «соответствующим структурам». В целом, рост тарифов он назвал обычным явлением.

Отметим, что мобильные операторы свое обращение к антимонопольному ведомству относительно повышения тарифа на международные звонки обосновали сборами на услуги ЕКЦ.

На что пойдут миллионы ЕКЦ?

С момента пилотного запуска Центра в ноябре прошлого года мобильные операторы за каждую минуту международного звонка платили по 11 дирамов. С начала же нынешнего года тариф ЕКЦ для операторов вырос до 15 дирамов. Последние соответственно подняли стоимость для абонентов - с 96 дирамов до 1,2 сомони.

Установление определенной платы за услуги ЕКЦ для мобильных компаний в Антимонопольной службе при правительстве Таджикистана обосновывают тем, что для функционирования этого Центра завезено дорогостоящее оборудование.

«В первую очередь, «Таджиктелекому» нужно покрыть расходы на покупку, доставку и установку этого оборудования. Кроме того, часть собранных средств будет направлена на дальнейшее поддержание жизнедеятельности Центра», - сказали «АП» в антимонопольном ведомстве.

В Службе не стали озвучивать конкретную стоимость завезенного для ЕКЦ оборудования, сказав лишь, что оно стоит очень дорого.

Повышение же тарифа ЕКЦ с 1 января этого года в антимонопольном ведомстве связывают с резким сокращением времени международных звонков в последние месяцы прошлого года.

«До этого длительность входящих и исходящих международных звонков в Таджикистан и из страны ежемесячно составляла примерно 158 миллионов минут. В декабре продолжительность звонков сократилась до 112 миллионов минут. Таким образом, после соответствующего обращения «Таджиктелекома» в наше ведомство стоимость услуг Центра для мобильных операторов по международным звонкам было повышена до 15 дирамов за минуту», - сказал источник.

Если исходить из декабрьских данных о длительности звонков, то сотовики в среднем ежемесячно за услуги ЕКЦ будут платить 16,8 миллиона сомони. По сегодняшнему курсу это составит чуть больше 2,1 миллиона долларов.

Пересмотр стоимости услуг ЕКЦ для мобильных компаний в сторону снижения в Антимонопольной службе допускают только после покрытия всех расходов на покупку оборудования для Центра.

Согласно неофициальным данным, на закупку и установку оборудования ЕКЦ потрачено порядка 50 миллионов долларов. Если эти цифры соответствуют действительности, то мобильным оператором придется платить по 15 дирамов за минуту международных звонков как минимум два года.

Мобильные операторы в связи с установлением тарифа ЕКЦ на международные звонки, в свою очередь, повысили стоимость каждой минуты звонка с 96 дирамов до 1,2 сомони.

В настоящее время Антимонопольная служба рассматривает тарифы на услуги ЕКЦ для интернет-провайдеров.

В существование дорогостоящего оборудования ЕКЦ мобильные операторы не верят: «В ЕКЦ установлено старое оборудование, которое по определению не способно будет пропускать через себя все потоки. ЕКЦ как работал, так и будет работать не в полную силу, то есть будет пропускать через себя только некоторые каналы отдельных провайдеров и сотовых компаний, может один какой-то канал одной какой-то компании с небольшим трафиком. Но взимать плату он будет со всех компаний! - рассказал Sputnik Таджикистан специалист ИКТ. - Все остальные компании как работали через свои каналы, так и будут работать».

Идет монополизация рынка

ЕКЦ был создан постановлением правительства страны в январе прошлого года, а фактически заработал в ноябре. Через этот Центр должны проходить международные мобильные звонки и интернет-трафик всех операторов и провайдеров.

Целью создания такой структуры называется «обеспечение национальной и информационной безопасности», а также возможность держать под контролем «серый трафик» и телефонные разговоры.

Между тем некоторые эксперты полагают, что под видом создания ЕКЦ идет монополизация рынка услуг связи, которая в конечном итоге приведет к снижению качества и тотальному контролю за деятельностью операторов и провайдеров страны.

«Центр создан в коммерческих интересах, а не для обеспечения национальной и информационной безопасности, как об этом заявляют в Службе связи», - сказал «АП» председатель Ассоциации операторов мобильной связи Гафур Иркаев.

Он отметил, что все операторы мобильной связи и до создания этого Центра имели тесное сотрудничество с силовиками, располагали специальное оборудование.

По мнению Иркаева, данное бремя, в конечном счете, ляжет на плечи абонентов. «Растет себестоимость международной связи, соответственно мобильные операторы, в свою очередь, вынуждены повысить тарифы», - сказал он.

Зачем сотовикам акциз?

В сотовых компаниях не исключают дальнейшее подорожание своих услуг для абонентов. «Это в итоге может привести к снижению потребления услуг абонентами и далее к снижению доходов компаний. В результате все это приведет к снижению капитальных затрат и сокращению рабочих мест в компаниях», - заключил представитель одного из операторов связи.

Операторы сотовой связи и раньше жаловались на слишком большое административное бремя и тяжелую налоговую нагрузку.

В Ассоциации операторов мобильной связи отмечают, что в период с 2010 по 2013 год в законодательстве произошли значительные изменения в сторону увеличения налогооблагаемой базы в отношении компаний с участием иностранного капитала. В частности, за короткий период были введены такие налоги, как акциз (3%) с исходящего соединения, акциз (3%) с входящего соединения, НДС (18%) с исходящего соединения, НДС (18%) с входящего соединения.

Это привело к тому, что доля налогов по отношению к выручке в отрасли составила 32%, а с учетом актов налоговых проверок - 45%, при этом мобильные компании также полностью несут расходы по содержанию и обслуживанию своего бизнеса. А кроме налогов есть иные расходы: себестоимость, заработная плата персонала, расходы на содержание сети связи, комиссии за подключение абонентов и прием платежей и другие. Таким образом, общие выплаты больше, чем компании зарабатывают.

Руководство Ассоциации неоднократно обращалось с официальными письмами в Министерство финансов и Налоговый комитет относительно снижения налоговой нагрузки. Однако никакой реакции не последовало.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Редакция газеты «Азия-Плюс» дважды в конце прошлого года обращалась в Службу связи в связи с началом работы ЕКЦ. Письменно первый раз - 5 декабря (письмо вернулось, так как ведомство, вопреки закону, отказалось принимать запрос на русском языке) и второй раз - 12 декабря. Ответ мы так и не получили. Неоднократно журналист «АП» лично ходил в Службу, но все безрезультатно.

В частности, мы просили главу Службы ответить на следующие вопросы:

- Какую роль будет играть «Точиктелеком» в ЕКЦ? Будет ли он единственным поставщиком интернета и международных каналов связи для всех операторов Таджикистана?

- По мнению сотовых компаний, при создании ЕКЦ «Точиктелеком» получает преференции, находится вне конкуренции и может диктовать свою цену на предоставление каналов связи всем остальным компаниям. Что скажете по этому поводу?

- В условиях разгула международного терроризма не станет ли объект, в котором аккумулирован весь международный трафик, лакомой целью для хакеров, криминальных элементов и революционеров?