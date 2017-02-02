В 201-й российской военной базе в Таджикистане объявлена учебная тревога. Согласно легенде маневров группа террористов захватила одно из зданий.

Как сообщили пресс-служба Центрального военного округа РФ, на таких учениях все приближено к реальным боевым условиям.

К захваченному зданию спецназ подошел вплотную под прикрытием бронетехники, затем блокировал и уничтожил боевиков. Далее пошла группа разминирования, которая нашла и обезвредила заложенные террористами самодельные взрывные устройства.