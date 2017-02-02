22-летний старшина милиции Саюмарс Гулмадов погиб в местечке Майхура Варзобского района на автотрассе Душанбе-Худжанд еще 30 января. Его тело было найдено через сутки. Сообщение о гибели сотрудника милиции МВД официально опубликовало накануне.

30 января Саюмарс Гулмадов, работавший в милиции всего девять месяцев, помогал вытаскивать из-под снежных завалов людей, когда на него и на его сослуживца, старшего сержанта Лоика Файзали сошла лавина, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Лоика Файзали удалось вытащить из снега живым. Тело Гулмадова было найдено через сутки. По данным МВД, 22-летний Саюмарс Гулмадов поступил на службу ОМВД Варзоба в марте 2016 года после службы в рядах Вооруженных сил Таджикистана.

Только сотрудниками Варзобского отдела милиции при поддержке населения были спасены восемь граждан, попавшие под снежные лавины. При спасении последних четырех и погиб С. Гулмадов.

Напомним, в результате схода более 60 лавин на автодороге Душанбе-Худжанд по последним данным погибли восемь человек, еще один пропал без вести, его поиски продолжаются.