Китай по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций в прошлом году обошел Россию. Общий размер китайских накопленных прямых инвестиций в 2016 году достиг 1 млрд 16 млн долларов, а российских – 985,6 млн долларов.

В экономику Таджикистана за девять месяцев 2016 года поступило прямых иностранных инвестиций на сумму более 355 млн долларов, сообщили «АП» в Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом РТ. Данные по итогам года обычно обнародуются в конце первого квартала.

В частности, около $255 млн. (71,8%) прямых инвестиций поступило из Китая, $35 млн. (9,9%) – из России, $26,2 млн. (7,4%) – из Великобритании, $12,3 млн. (3,5%) – из США, $10,5 млн. (3%) – из Франции, $8,6 млн. (2,4%) – из Швейцарии.

Таким образом, Китай в прошлом году обошел Россию по объему накопленных прямых инвестиций в экономику Таджикистана. Размер китайских вложений до октября прошлого года достиг 1 млрд 16 млн долларов. Это составляет почти 30% от общего объема накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций, размер которых приблизился к 3 млрд 80 млн долларов.

Объем накопленных российских прямых инвестиций на конец третьего квартала составил около 986 млн долларов, что составляет 27% от общего объема прямых вложений в экономику Таджикистана.

На начало 2016 года объем накопленных прямых инвестиций Китая в таджикскую экономику составлял чуть более 762,2 млн долларов (24,7% от общего объема), а российских вложений – свыше 950,6 млн долларов (30,8%).

По данным Госкомитета по инвестициям Таджикистана, в течение нынешнего года планируется привлечь прямые иностранные инвестиции в объеме 200 млн долларов, значительная часть которых опять же приходится на Китай.

Отметим, что Китай также доминирует по объему выданных Таджикистану кредитов. Общий объем задолженности Таджикистана перед Китаем превысил 1,1 млрд долларов, что составляет почти половину объема всех заимствований нашей республики.