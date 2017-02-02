Среди погибших в результате крупного ДПТ в Новой Москве есть гражданин Таджикистана. По данным РИА Новости, установлено, что среди сгоревших заживо в машине «УАЗ» были три уроженца Узбекистана и один Таджикистана.

Погибший в крупном ДТП в Новой Москве уроженец Таджикистана было 1987 года рождения. Его имя не сообщается. Погибшие граждане Узбекистана были такие же молодые люди - 1984, 1995 и 1997 годов рождения. Личности остальных погибших устанавливаются. По некоторым данным, среди них есть и граждане Кыргызстана.

В крупном ДТП, которое произошло накануне в Новой Москве, всего погибли девять человек. По данным российских СМИ, днем 1 февраля на Варшавском шоссе, в районе деревни Коротыгино, лоб в лоб столкнулись Toyota и микроавтобус «УАЗ» (или просто «Буханка»). Раненых увозили на вертолете. Отмечается, что в числе пострадавших гражданин России 1960 года рождения, двое граждан Узбекистана — 1986 и 1988 года рождения, а также гражданин Кыргызстана — 1994 года рождения.

Как отмечает телеканал «Россия 24», из-за ДТП Варшавку пришлось перекрыть. «УАЗ» был охвачен огнем, внутри зажаты люди — их вытаскивали спасатели. Тела доставали в течение пяти часов. По данным СМИ, «УАЗ» вез рабочих в село Коротыгино.

Первые кадры с места ДТП уже появились в интернете.

Иномарка также сильно обгорела. По предварительной версии, в аварии виновата именно Toyota. Водитель выехал на встречную полосу и на большой скорости влетел в микроавтобус.

Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, расследование обстоятельств данного ДТП будет идти в рамках уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).