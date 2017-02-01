АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- В Агентстве по контролю за наркотиками при президенте РТ состоится пресс-конференция по итогам деятельности 2016 года. Начало в 10-00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Службы связи при правительстве РТ по итогам деятельности 2016 года. Начало в 11-00.

- В Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан состоится пресс-конференция по итогам деятельности 2016 года. Начало в 14-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ФЕВРАЛЯ

1933 – Основано официальное информационное агентство ТаджикТА (с 1992 года - НИАТ «Ховар»).

1936 – Совнарком Таджикской ССР принял Постановление об организации государственного передвижного колхозного театра.

1962 – реконструкция стадиона им.Фрунзе в Душанбе объявлена республиканской комсомольской стройкой

2008 - Вблизи поселка Гарм убит командир ОМОН полковник Олег Захарченко.

2016 - Национальный банк Таджикистана (НБТ) поручил кредитным организациям республики выдавать денежные переводы, поступающие в Таджикистан в российских рублях, в национальной валюте.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ФЕВРАЛЯ

1944 – Родился Акил Акилов, экс-премьер-министр Таджикистана.

1947 - Родился Давлатали Давлатзода, бывший 1-ым заместителем председателя партии.

1949 - Родился заслуженный актер Таджикистана Точиддин Мухиддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Облачно, местами дождь ( ночью выше 1200м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 2-7 мороза, днем -3+2, по востоку ГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 25 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0- 5тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Курган –тюбе - Облачно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.