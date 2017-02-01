В столице Кыргызстане сегодня, примерно в 4 часа утра восьмиклассник выбросился из окна. Подросток погиб. Сотрудники правоохранительных органов ищут связь между гибелью подростка и «группами смерти», где дети играют в «синего кита».

Ученик восьмого класса средней школы №12 города Бишкека выбросился с четвертого этажа, сообщает Zanoza.kg. Милиционеры выясняют, имеет ли его смерть отношение к играм в интернете с названием «Тихий дом» или «Синий кит».

Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после завершения игры совершают суицид.

«Мальчик, который сегодня выбросился из окна, был всегда добрым и вежливым, а еще он рос в полноценной семье, которая могла многим стать примером», - рассказала Zanoza.kg соседка семьи, в которой произошло горе.

По ее словам, она и ее муж проснулись от шума в подъезде в 5 часов утра и выглянули в окно - под окном увидели лужу крови. Соседка вместе с супругом спустилась вниз и узнала, что мальчик спрыгнул вниз.

«Мне удалось поговорить с мамой. Сказать, что они убиты горем, - не сказать ничего. В семье есть папа, мама, старшие брат и сестра. Он был младшим и любимцем семьи. Я попыталась узнать связь между «группами смерти», о которых трубят СМИ и соцсети, и выяснилось, что накануне папа говорил об этом с детьми», - рассказал она.

Также выяснилось, накануне, 31 января, в гимназии, где учился мальчик, проводилось собрание родителей, на котором обсуждался вопрос об суицидальных играх в интернете. Вечером отец мальчика спрашивал своих детей, знают ли они что-то о «группах смерти». Все ответили отрицательно.

«Со слов мамы, младший ответил «нет» весьма скомкано и вышел почти сразу же из комнаты, а потом, как обычно, лег спать. Его сестре рано утром надо было вставать, она увидела включенный свет в комнате мальчика и открыла дверь, чтобы спросить, почему он не спит. Девушка увидела сложенную аккуратно пижаму и заблокированный телефон», - сообщила очевидец.

Силовики опрашивают одноклассников, соседей и друзей погибшего школьника, также проверяются его компьютер и мобильный телефон.