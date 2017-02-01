Авиакомпания «Сомон Эйр» объявила об открытии продаж авиабилетов на рейс Душанбе-Ташкент. И сообщила о новых ценах на билеты.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, стоимость билета в одну сторону составляет от 1164 сомони с учётом сборов ($140).

«Стоимость обусловлена, прежде всего, тем, что аэропортовые сборы на обслуживание одного пассажира в аэропорту Ташкента составляют 76 долларов», - отмечает пресс-служба «Сомон Эйр».

В авиакомпании надеются, что после проведения переговоров с аэропортом Ташкента и «в случае получения скидки на аэропортовое обслуживание, будет рассмотрена возможность снижения тарифов на данном направлении».

Ранее на сайте «Сомон Эйр» в разделе он-лайн продажи авиабилетов были указаны другие цифры: стоимость билета до Ташкента была указана 177 евро, а из Ташкента – более 200 евро.

Напомним, первый «пробный» технический рейс «Сомон Эйр» осуществит 10 февраля: в Ташкент полетит делегация авиакомпании, чтобы провести переговоры с представителями Ташкентского аэропорта и компании «Узбекистан Хаво Йуллари» и решить все производственные вопросы по открытию рейса.

Открытие регулярного рейса ожидается 20 февраля. Из Душанбе в столицу Узбекистана «Сомон Эйр» намерена летать до окончания зимнего сезона один раз в неделю – по понедельникам. В дальнейшем ожидается увеличение частоты рейсов до двух в неделю – по понедельникам и четвергам.