Общий объем кредиторской задолженности ОАХК «Барки точик» достиг 13,7 млрд. сомони (более $1,7 млрд.). Таким образом, общий размер задолженности «Барки точик» приближается к объему внешнего долга Таджикистана, который составляет $2,3 млрд.

«Задолженности «Барки точик» без учета привлеченных министерством финансов кредитов для реализации инвестиционных электроэнергетических проектов составляют 2,7 млрд. сомони», - сообщил начальник Главного управления по финансам «Барки точик» Рустам Маджидзода 31 января на пресс-конференции в Душанбе.

Сравнительно большие задолженности имеются перед Сангтудинской ГЭС-1 (около 655 млн. сомони), ГЭС «Сангтуда-2» (более 458 млн. сомони) и налоговым ведомством (194 млн. сомони).

Отметим, что за последнее полугодие объем задолженности «Барки точик» вырос на 700 млн. В частности, размер долга перед Сангтудой-2 увеличился на 48 млн. сомони, перед Сангтудой-1 - на 28 млн. сомони.

«Барки точик» закупает выработанную этими гидроузлами электроэнергию и поставляет ее своим потребителям. Каждый киловатт энергии, выработанный российской Сангтудой-1 обходится таджикскому энергоходлдингу в 20,1 дирамов, а иранской Сангтуда-2 - в 25,6 дирамов.

При этом, средний тариф на электроэнергию в Таджикистане составляет 24,6 дирамов.

В целом же объем долгов «Барки точик» составляют на данный момент 13,7 млрд. сомони. «Задолженности «Барки точик» за счет привлеченных кредитов для осуществления инвестиционных проектов составляют 11 млрд. сомони. Эти кредиты являются долгосрочными, срок погашения составляет 25 лет», - добавил Маджидзода.