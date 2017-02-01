Масштабная авария, произошедшая в электроэнергетической системе Таджикистана 28 октября прошлого года, произошла из-за неисправности противоаварийной автоматики подстанции «Регар 500-кВ». Данная подстанция расположена в городе Турсунзаде и является до настоящего времени крупнейшей подстанцией Таджикистана.

«На одном из оборудований подстанции «Регар-500 кВ» произошла нештатная ситуация, которая из-за неисправности автоматической противоаварийной системы подстанции повлияла на стабильную работу Нурекской ГЭС», - сообщил глава ОАХК «Барки точик» Мирзо Исмоилзода 31 января на пресс-конференции в Душанбе.

В результате, продолжил он, случился временный сбой в поставке электроэнергии.

Исмоилзода отметил, что на следующий день была создана специальная комиссия, которой были выявлены причины аварии. «Нами предприняты все необходимые меры для того, чтобы в будущем такие случаи не повторились», - заверил он.

Глава «Барки точик» подчеркнул, что при министерстве энергетики и водных ресурсов РТ действует рабочая группа, которая все еще занимается подсчетом ущерба, который был нанесен экономика Таджикистана в результате октябрьской аварии.

В энергохолдинге отметили, что возникновения аварийных случаев в электроэнергетической системе является обычным явлением в мировой практике, так как непрерывно производится выработка и передача электроэнергии.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонов на днях сообщил журналистам, что процесс подсчета размера понесенных в результате аварии ущерба пока еще не завершен.

«Авария произошла в вечернее время, когда большинство предприятий страны не работали», - сказал министр 24 января на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, значительные потери могла понести «Таджикская алюминиевая компания», которая функционирует круглосуточно. «Компания представила свои подсчеты, которые на данный момент подытоживаются рабочей группой», - подчеркнул министр.

Он не стал озвучивать конкретные причины, приведшие к возникновению аварии, напомнив лишь, что сразу же на другой день после аварии была создана специальная комиссия, которая занималась выявлением причин случившегося.

«Выявлены недостатки, которые были устранены», - сказал он, посоветовав для получения более подробной информации обратиться в «Барки точик».

«Чтобы в будущем не повторялось подобное, планируется ужесточить тендерные требования к компаниям, которые занимаются поставкой электроэнергетического оборудования и строительством гидротехнических сооружений», - заключил министр.

Напомним, 28 октября примерно в 18:35 по душанбинскому времени, в столице и других населенных пунктах страны внезапно отключилась подача электроэнергии. В целом без «света» осталось около 90% территории Таджикистана. Подача электроэнергии была восстановлена только спустя три часа.

По предварительным данным, авария произошла в результате остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.

Созданная на следующий день специальная комиссия по выявлению причин аварии еще в ноябре завершила работу и предоставила энергохолдингу свои заключения. Но «Барки точик» до сих пор была не готова обнародовать результаты.