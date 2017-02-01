Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня рассмотрят представление президента республики Эмомали Рахмона от 23 января текущего года о назначении Фарруха Хамрализода, который ранее работал помощником главы государства по вопросам экономики, на должность председателя Счетной палаты Таджикистана, об этом сообщил «АП» источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны.

После утверждения в должности новый председатель примет присягу на верность служебному долгу.

Сегодня депутаты также дадут добро на освобождении Дилмурода Давлатзода от должности председателя Счетной палаты республики.

Образованная в 2011 году Счетная палата Таджикистана является высшим органом финансового контроля республики, проводящим независимый внешний аудит по оценке исполнения государственного бюджета.

Полномочия Счётной палаты по проведению независимого внешнего аудита распространяются на все ветви государственной власти Республики Таджикистан.

Целью проводимых Счётной палатой аудиторских проверок является оценка соответствия использования бюджетных и других государственных ресурсов национальному законодательству Республики Таджикистан, а также эффективности и результативности использования государственных ресурсов.

5 сентября 2012 года первым председателем Счетной палаты Республики Таджикистан был назначен Дилмурод Давлатзода.

