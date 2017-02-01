Президент Эмомали Рахмон принял главу итальянской компании Salini Impregilо Пиетро Салини, которая строит Рогунскую гидростанцию.

Стороны обменялись мнением по уровню и качеству работу, ходу финансирования строительства важного гидроэнергетического сооружения, назвали своевременное обеспечение выполнения плана проектных работ и решение вопросов, связанных с финансированием и инвестицией одним из главных факторов продвижения работ в строительстве плотины гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба главы государства.

«Была выражена уверенность в том, что надежной и передовой международной компанией «Салини Импреджило» (Salini Impregilo), принимающей участие в строительстве плотины Рогунской ГЭС, принимаются необходимые меры по выполнению проектных работ по строительству объекта, устранению имеющихся недостатков в этом направлении», - отмечает пресс-служба.

На встрече были обсуждены другие вопросы, связанные с двусторонними обязательствами по строительству и восстановлению Рогунской ГЭС.

Итальянская компания планирует завершить строительство Рогунской ГЭС в течение 13 лет. Компания для выполнения этой задачи получит $3,9 млрд.

Отмечается, что компания уже начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

В Salini Impregilo подчеркивают, что до полного завершения проекта, то есть сдачи в эксплуатацию всех шести агрегатов, планируется начать выработку электроэнергии первыми двумя агрегатами уже в 2018 году.

Первая турбина будет сдана эксплуатацию в августе 2018 года, вторая - в октябре того же года.

Таким образом, за счет продажи вырабатываемой этими двумя агрегатами электроэнергии, будет продолжено дальнейшее строительство Рогунской ГЭС.

«Это решение, которое технически называется ранней генерацией, означает ввод в эксплуатацию части проекта, в то время как строительство продолжается. Ранняя генерация становится первым шагом в долгом процессе, что позволит построить одну из самых больших гидроэлектростанций в Центральной Азии с установленной мощностью 3600 МВт – размером трех атомных электростанций», - отмечают в Salini Impregilo.

В компании считают, что экономический эффект будет колоссальным - Рогунская ГЭС позволит увеличить энергетический потенциал Таджикистана прямым воздействием по нескольким направлениям: от сельского хозяйства до экспорта электроэнергии в соседние страны.

«Многие соседние страны, в частности Афганистан и Пакистан, уже объявили о будущей покупке электроэнергии», - подчеркивают в компании.

Отметим, что компания Salini Impregilo приступила к возведению плотины Рогунской ГЭС в конце октября прошлого года.

«Из опыта строительства Нурекской ГЭС, продолжавшегося 18 лет, мы знаем, что возведение подобного крупного сооружения требует определенного времени, зависящего от требований технологии строительства плотины и срока поэтапного заполнения водохранилища», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии начала строительства плотины.