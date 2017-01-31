Фархорский «Хосилот» выиграл первый матч у чемпиона Афганистана – команды «Шахин Асмаи» со счетом 1:0 в предварительном раунде Кубка Азиатской футбольной конфедерации.

Матч прошел в Душанбе, на Центральном республиканском стадионе. Встреча должна была пройти в Кабуле, но из-за политической обстановки АФК не разрешила играть в Афганистане.

В сегодняшнем матче «Шахин Асмаи», который тренирует таджикский специалист Боир Игамбердиев, считался хозяином поля.

В первом тайме вице-чемпион Таджикистана «Хосилот» доказал свое преимущество в классе. На 36-й минуте игрок фархорцев Ибрагим Рабимов добил мяч в сетку афганской команды после того, как вратарь отпарировал штрафной удар. Во втором тайме также ощущалось преимущество «Хосилота», но счет так и не изменился.

Согласно регламенту турнира, для определения победителя требуется провести еще один матч. Он состоится через неделю здесь же, но право на домашний матч получает «Хосилот». К этой встрече фархорская команда подходит с одним безответным голом в своем активе.

В случае победы по сумме двух встреч, «Хосилот» сыграет в следующем раунде с победителем пары «Дордой» (Кыргызстан) – «Балкан» (Туркменистан). Первый матч сегодня прошел в Бишкеке и завершился со счетом 1:1.