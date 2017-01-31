Первый регулярный рейс авиакомпания намерена осуществить 20 февраля.

В авиакомпании «АП» сообщили, что 10 февраля ожидается пробный рейс в узбекскую столицу с участием делегации авиационных структур Таджикистана.

«Руководство авиакомпании «Сомон Эйр» намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари» и решить все производственные вопросы по открытию рейса», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Между тем, отмечают в пресс-службе, ожидается, что первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент состоится 20 февраля. Ориентировочное время вылета из Душанбе – 10-00. Время в полёте составит 45 минут. Время вылета из Ташкента – в 12-00.

Из Душанбе в столицу Узбекистана «Сомон Эйр» намерена летать до окончания зимнего сезона раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне ожидается увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю – по понедельникам и четвергам.

«Открытие нового рейса и его частота даст возможность жителям, как Таджикистана, так и Узбекистана существенно упростить свой маршрут в обе страны», - отмечают в авиакомпании.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

Между тем, как сообщил журналистам 30 января заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода, авиасообщение между Душанбе и Ташкентом может быть открыто после подписания соответствующего межправительственного соглашения.

Относительно потенциала открываемого маршрута замминистра сказал, что «пассажиропоток в данном направлении зависит от решения визового вопроса, который не в нашей (Минтранса, - прим. АП) компетенции».

Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим.

На днях гендиректор авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» Валерий Тян сообщил узбекским СМИ, что авиакомпания в ближайшее время начнет полеты в Таджикистан.

«Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.

По его словам, в настоящий момент идет интенсивная работа между представителями узбекской стороны и авиационными властями Таджикистана.

«Сейчас решаются вопросы об избежании двойного налогообложения и визовые вопросы… Мы практически готовые стартовать», — добавил глава «Узбекистон хаво йуллари».

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.