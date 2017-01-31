АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе пройдет очередная сессия Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана. Начало в 10:00.

- В Душанбе состоятся очередные матчи Кубка Федерации футбола Таджикистана. Игры пройдут на столичном Центральном республиканском стадионе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ФЕВРАЛЯ

1993 – В Душанбе открылось представительство ООН.

1998 – В правительство Республики Таджикистан вошли первые представители оппозиции.

1999 – Введена в строй автодорога Куляб-Дарваз.

2002 – Указом президента Таджикистана в структуре МВД упразднены органы по борьбе с экономическими преступлениями.

2008 - В центре Душанбе произошел взрыв гранаты, расцененный как террористический акт.

2010 – В Таджикистане введены в действие биометрические паспорта.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

1886 - Родился ученый-востоковед, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки Таджикской ССР, руководитель археологических работ в Таджикистане (с 1946 по 1952 год) Александр Юрьевич Якубовский.

1930 – Родился композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Хайрулло Абдуллоев.

1938 – Родился ученый-языковед, Заслуженный работник Таджикистана Мадиброхим Норматов.

1943 – Родился журналист Тургун Дадабоев.

1950 – Родилась заслуженная актриса Таджикистана Хадича Абдуалимова.

1952 – Родился Убайдуллоев Махмадсаид, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ, экс-мэр Душанбе.

1953 – Родился журналист Давлатали Рахмоналиев.

1962 – Родился Махмадали Ватанзода, помощник президента по правовым вопросам - полномочный представитель Президента РТ в Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с Температура: в долинах ночью -2+3, днем 3-8 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 2-7 мороза, днем -3+2, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 25 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, во второй половине дня в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 8-13 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Курган –тюбе - Облачно, ночью временами мокрый снег, днем без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.