Вечером 29 января в мечети Квебека застрелили шестерых прихожан. Убийцей оказался канадец Александр Биссоннетт, который сам сдался полиции вскоре после нападения. Молодой человек был известен своими правыми взглядами, он постоянно критиковал мигрантов и мусульман. «Медуза» рассказывает, что известно о нападении на мечеть в Квебеке.

Александр Биссоннетт вошел в мечеть во время вечерней молитвы, около 19:50 по местному времени (3:50 мск).По рассказам очевидцев, он сразу открыл стрельбу по собравшимся — и не остановился, пока у него не кончились патроны в магазине. От огнестрельных ранений на месте умерли шестеро мужчин; все они были прихожанами и все они приехали в Канаду из африканских стран. Еще пятеро раненых остаются в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

Исполнителем теракта назван 27-летний гражданин Канады Александр Биссоннетт

Закончив стрельбу, Биссоннет вышел из мечети, сел в автомобиль и уехал. Через 17 минут он припарковался и позвонил в службу 911. Биссоннетт сказал, что это он напал на мечеть, а теперь думает о том, чтобы покончить с собой. На заднем сиденье его машины, по неподтвержденным данным, нашли пистолет и две винтовки, похожие на АК-47.

Нападавший — 27-летний студент, известный своими ультраправыми взглядами. Люди, спорившие с ним в интернете,рассказали, что Биссоннетт начал особенно активно выступать против мигрантов и мусульман после визита в Квебек лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Он также был ярым сторонником президента США Дональда Трампа и противником феминизма.

В Университете Лаваля Биссоннетт изучал антропологию и политологию. В свободное от учебы время работал в колл-центре Héma-Québec, которая занимается сбором донорской крови. Соседи его родителейрассказывают, что Биссоннетт вырос в обычной семье и раньше не проявлял никакого странного поведения, но был замкнутым.

Власти Канады объявили случившееся терактом против мусульман. Формально обвинения в теракте Биссоннетту пока не предъявлены, его подозревают в убийствах и покушении на убийство. Нападение осудили представители всех конфессий.

Акция в память о погибших при нападении на мечеть в Квебеке, 30 января 2017 года Reuters

До атаки на мечеть убийств в Квебеке не было 21 месяц. Жители города и одноименной провинции известны своими консервативными взглядами в отношении приезжих. В июле 2016 года в разгар священного для мусульман месяца Рамадан у дверей мечети, на которую напал Биссоннетт, оставили свиную голову с запиской «Приятного аппетита!» Этот инцидент представители мечети считают случайным и не имеющим отношения к общему настроению в городе.