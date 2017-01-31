Не каждый инвалид по слуху может получить высшее образование, не говоря уже о рабочих позициях. Чтобы стать профессионалом, человеку с инвалидностью нужно совершить настоящий подвиг, преодолев множество преград... Подробности - в материале «АП».

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратились инвалиды по слуху. Несколько лет назад они получили основное среднее образование, окончив 9 классов в специализированной школе района Рудаки. Который год они пытаются получить полное среднее образование и нацелены на получение высшего, но их попытки безуспешны.

- Мы неоднократно обращались в душанбинское среднее специальное образовательное учреждение для глухих, при котором функционировала вечерняя школа, но нам отказали в приеме в связи с закрытием вечерней школы распоряжением Минобрнауки. Мы обратились в вечернюю школу при Минобрнауки. Там нет переводчика с жестового языка. Тогда мы пошли на прием к министру образования. Но нам отказали в предоставлении льгот, которые могли бы покрыть расходы на оплату переводчика, - говорит один из наших собеседников.

По словам второго, они пытались поступить в Душанбинский профессиональный специализированный лицей для инвалидов при Минтруде, но от слабослышащих узнали, что те попросту просиживают на задних партах и ничего не понимают, что происходит на уроке.

Ученики профессионального специализированного лицея для инвалидов на занятиях Asia-Plus

- В этом лицее также нет переводчика на язык жестов, и глухие дети получают образование ради галочки. Они могут приобретать навыки по той или иной профессии, только видя или выполняя задания практически, - говорит он.

Учителя и хозработники - почти 1:1

По следам обращения мы посетили госучреждение «Профессиональный специализированный лицей для инвалидов» Министерства труда, миграции и занятости населения.

Замдиректора лицея по учебной части Мирзомурод Шукуров рассказал, что здесь занимаются подготовкой специалистов по шести специальностям.

- В лицее обучается 283 человека, 140 из них инвалиды, двое - сироты, 31 - полусирота, 110 воспитываются в семьях инвалидов. Из общего числа 205 человек находятся на полном гособеспечении, в частности обеспечиваются трехразовым питанием, общежитием, одеждой и медикаментами. Наш лицей имеет свой филиал в Рушанском районе ГБАО, где обучаются 28 учеников с ограниченными возможностями.

Относительно кадрового обеспечения Шукуров отметил, что согласно штатному расписанию в лицее работают 88 человек. Из них - 11 работников администрации лицея, 3 врача, 1 старшая медсестра, 6 медсестер, 5 воспитателей и соцработников, 33 преподавателя, и аж 29 хозработников и поваров.

Госучреждение среднего образования (заочно) для молодежи и взрослых при Минобрнауки РТ Asia-Plus

В интервью «АП» один из преподавателей лицея на условиях анонимности рассказал, что в прошлые годы в лицее существовала штатная единица сурдопереводчика, который помогал глухим ученикам. В этом году эта должность была сокращена. Теперь глухие и слабослышащие просто присутствуют на занятиях, а отметки за успеваемость им завышаются. Для статистики всё красиво: ребёнок ходит, галочка поставлена, Минтруд доволен, что имеет результат по социальной интеграции инвалидов…

Учеба без переводчика

О проблематичности учебы в лицее при отсутствии сурдопереводчика говорили и сами ученики, с которыми нам удалось пообщаться спустя некоторое время.

Но директор лицея Мавлуда Саидахмадзода в категоричной форме утверждает, что для учеников с ограниченными возможностями, в том числе и для глухих и слабослышащих детей, созданы все условия для учебы.

- В штате лицея предусмотрен переводчик с жестового языка. В настоящее время в лицее переводчиком работает Навруз Хусейнов. И все разговоры о том, что переводчик с жестового языка сокращен, - неправда, - заявляет она.

Между тем в интервью «АП» главный специалист Национального объединения глухих, тот самый Навруз Хусейнов, сказал, что ранее он действительно работал в этом лицее, но к началу текущего учебного года контракт с ним расторгли, сославшись на сокращение…

В интервью «АП» председатель Национального объединения глухих РТ Абдуджаббор Давлатов подтвердил слова Хусейнова:

- Мы неоднократно обращались в Минобрнауки страны по вопросу получения образования глухими и слабослышащими в Таджикистане, отсутствия переводчика на язык жестов в профессиональном специализированном лицее для инвалидов. Прошел почти год, но никакого ответа так и не получили.

…Мы также посетили единственное в столице среднее специальное образовательное учреждение для глухих.

В интервью «АП» замдиректора школы по учебной работе Зебо Мамадасламова рассказала, что в школе 153 ученика с 1-го по 12-й класс. В дошкольном секторе воспитываются 12 слабослышащих и глухих дошколят.

- Особенностью нашей школы является то, что весь полный курс среднего образования наши ученики проходят за 12 лет и получают аттестат государственного образца. Многие наши ученики продолжают обучение в вузах. Некоторые наши учителя являются выпускниками нашей же школы. В прежние годы у нас здесь была и вечерняя школа для глухих и слабослышащих, но с 2011 года прием был прекращен в связи с распоряжением Минобрнауки.

После 9-го класса дальнейшее образование, с 10-го по 12-й класс, можно получить в вечерней школе, которая в республике на сегодняшний день одна-единственная (хотя еще в 2011 году планировалось открыть несколько таких школ). Размещается она в строительных вагончиках около Минобрнауки.

Никаких льгот для инвалидов здесь нет. Сурдопедагогов тоже нет. Учатся два раза в год по одному месяцу. Стоит обучение 1,2 тыс. сомони в год. Образование здесь получают более трехсот учеников.

Инвалидность инвалидности рознь?

Эксперты говорят, что Минобрнауки не считается со специфическими образовательными потребностями особых детей.

Председатель Национального объединения инвалидов Асадулло Зикрихудоев уверен, что если для людей с нарушением опорно двигательного аппарата необходимости в специализированых кадрах нет, то для людей с ограничением слуха и зрения кадры, специальное оборудование и материалы нужны как воздух.

- К большому сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что в лице людей с нарушением слуха видят только физическую рабочую силу, не учитывается их интеллектуальный потенциал. Они не могут воспользоваться льготами при поступлении в вузы, так как 99% из них являются инвалидами третьей группы, а льготы предусмотрены только для инвалидов 1-й и 2-й групп, - говорит он.

Чиновники Минобрнауки неустанно говорят о необходимости инклюзии. На словах этот вариант образования выглядит прекрасно и доступен всем.

Но что происходит на деле? Дети-инвалиды без поддержки специальных педагогов прозябают на задних партах, их игнорируют преподаватели, потому что они понятия не имеют, что с ними делать и как им помочь.

Без помощи дефектологов и сурдопереводчиков дети не смогут справиться с программой, учиться в лицее или вечерней школе, поступить вуз, получить необходимую профессию. По словам специалистов, если бы чиновники от образования не разрушали уже существовавшую систему спецобразования, не предложив альтернативу, то люди с ограниченными возможностями не испытывали бы трудностей с получением достойного образования.