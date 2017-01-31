Некая игра под названием «Синий кит» получила свое распространение среди подростков России, а теперь и в Кыргызстане, сообщает K—News. Игра для подростков со смертельным исходом носит и другое название – «Тихий дом».

Кыргызское агентство подробно рассказывает, что происходит с детьми, которые решили сыграть в эту опасную игру.

Два вида сообщений рассылаются по социальным сетям, одни призывают подростков покончить жизнь самоубийством, другие – не играть в эту «странную игру».

Чтобы принять участие в игре, подростку достаточно оставить сообщение #явигре или #хочувигру в определенном паблике. После чего его добавляют в другую группу. Куратор проводит вступительный диалог с участником, проверяет серьёзность намерений. После чего дает первое задание. Всего таких заданий 50, на каждый день. Отчеты нужно выставлять в 4.20 утра. Последнее задание - убить себя. Если этого не сделать, куратор начинает запугивать участника убийством родителей.

#Разбудименяв4:20 – под таким хештегом в сети Инстаграм подростки выкладывают фото или картинки суицидального характера. На изображениях встречаются те же хештеги: #Разбудименяв4:20 #синий кит #явигре #тихийдом #хочувигру #F57 F58 #жду инструкцию, либо картинка с нарисованным китом.

Один из пользователей объяснил картинку с синим китом так – «Хочу стать как порхающий кит», подразумевая под этим «уйти в мир иной», проще – умереть.

с сайта vb.kg

Некий флешмоб смерти набирает свою популярность в Кыргызстане. «Игра называется Синий кит. Она для суицидников. В течение 50 дней выполняешь задания разные (НЕХОРОШИЕ) и в конце убиваешь себя – это и есть победа. Если не выигрываешь – тебе помогут», — сообщила K-News одна из пользователей Инстаграм.

Другая рассказала на своей страничке о том, что создала фейковый аккаунт (другой профиль), чтобы проверить, кто будет раздавать задания и какого именно они характера.

«Это абсолютно незнакомый человек. В первые дни мне указывали говорить «Привет Мая», «Саши нет», «Глориас», позже сказали нарисовать ящериц, голову рыб, а в последний день указали пойти и записать пару слов на стене своей школы и поблизости найти «выход в рай»«, – пишет девушка.

Есть мнение о том, что данную игру контролирует группа IT-специалистов. Детям, которые отказались завершать игру «победой», то есть самоубийством, приходит ссылка, когда они по ней проходят, компьютер выдает: «404 шибка. Страница не найдена», а спустя 10 минут приходит сообщение с адресом подростка и текст о том, «они придут и убьют всю его родню».

«На 50 день нужно было повеситься или спрыгнуть. Конец игры – смерть. Тогда я ответил «Я боюсь» и мне пришла ссылка. Перейдя по ней, я увидел, что страница не найдена, и через 10 минут они написали «если не покончишь с собой, я убью твоих родных» и прислали мой адрес и номер квартиры. У детей другая психика. Я уверен, многие отказывались, но перейдя по ссылке и увидев, что люди знают его адрес, увидев угрозы, у ребенка может случиться срыв и он решается на это. И никто даже не подозревает, что тот человек живет совсем в другом городе, а прочитав, маленькая жизнь уходит в иной мир», – пишет пользователь.

Некоторые родители уже забили тревогу, они массово рассылают информацию в Интернете о данной игре и рассказывают, как определить, в игре ли ребенок или нет.

Как пишет «Вечерний Бишкек», выглядит эта игра вроде бы абсурдно, однако в России ее участники уже совершили серию суицидов.

По данным «Вести.kg», правоохранительные органы начали вести тщательный мониторинг намного раньше - когда повысилась склонность к суицидам среди молодежи в России.

«Пропаганда самоубийства посредством интернета пришла к нам из РФ. В настоящее время мы также активно следим за ситуацией. Были проведены переговоры с управлением уголовного розыска, а также инспекцией по делам несовершеннолетних. Помимо наблюдения за сомнительными сайтами необходимо вести профилактическую и разъяснительную работу в учебных заведениях. МВД не в силах полностью отследить переписку граждан, поскольку мы не имеем доступа к каждому аккаунту. Однако следует подчеркнуть, что на сегодняшний день в Кыргызстане не зафиксирован ни один случай самоубийства, причиной которого стал интернет. Все факты суицида в Бишкеке, а также в регионах были спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами людей», - сообщила пресс-служба МВД КР.

«Вечерний Бишкек» разместил несколько рекомендаций для родителей, чтобы понять участвует ли ребенок в игре.

Родителям следует обратить внимание на следующие вещи:

- Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли он в ранние утренние часы.

- Рисует китов, бабочек, единорогов.

- Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего..."

- Закрыл во ВКонтакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры - обратный отсчет от 50.

- Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

- Хэштеги участников игры: #f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть