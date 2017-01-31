Ряд новых соглашений планируется подписать в ходе предстоящего в феврале визита президента России Владимира Путина в Таджикистан.

«Обе стороны готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина. Готовится целый пакет различных соглашений к подписанию», - сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода 31 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в течение 25 лет создана солидная правовая база двухсторонних отношений между Таджикистаном и России, в особенности в торгово-экономической области.

Министр подчеркнул, что в ходе визита Путина в Душанбе предусмотрено подписание нескольких соглашений, направленных на углубление сотрудничества Таджикистан с некоторыми крупными регионами России.

«Какие именно соглашения будут подписаны, вы узнаете по итогам визита», - сказал Хикматуллозода.

Министр отметил, что за последние два года сокращаются объемы таджикско-российского товарооборота. Он подчеркнул, что в прошлом году объем товарооборота Таджикистана с Россией составил чуть больше 1 млрд долларов, что на 6,3% меньше показателя 2015 года.

«Несмотря на это, - продолжил Хикматуллозода, - Россия остается главным торговым партнером Таджикистана. Доля товарооборота с Россией в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана в 2016 году составила 26,4%».

«В принципе, эти цифры нас вдохновляют. Мы считаем, что это высокий показатель в условиях рецессии экономики РФ. С учетом прогнозов роста экономики России в 2017 годы мы должны нарастить объем товарооборота», - заключил министр.