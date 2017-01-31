Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора страны Салли Йейтс, которая отказалась исполнять указ о запрете на въезд беженцев.

Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Йейтс человеком «со слабой позицией относительно границ и очень слабой — по нелегальной миграции», пишет «Медуза». Вместо нее исполнять обязанности главы Минюста до назначения нового генпрокурора будет Дана Боэнте.

Ранее Йейтс опубликовала письмо к сотрудникам Минюста. В нем она призвала подчиненных не защищать позицию властей в судах по делам, которые касаются указа Трампа. Боэнте уже отменил это распоряжение и призвал прокуроров «исполнять свой долг».

Кандидат Трампа на пост генпрокурора Джефф Сешнс пока не заручился поддержкой Сената. Ожидается, что слушания по его кандидатуре пройдут 31 января.

«В данный момент я не убеждена, что защита этого указа является нашей обязанностью, я также не убеждена, что этот указ вообще правомерен», — написала Йейтс в письме сотрудникам Минюста. THE NEW YORK TIMES

27 января Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в страну для граждан Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали. США также прекратили прием беженцев из любых стран на четыре месяца. Указ также осложнил процедуру получения виз, в частности, для россиян.

После подписания указа в США и других странах начались массовые акции протеста. Несколько американских судов своим решением запретили немедленную депортацию граждан из перечисленных стран, у которых есть американская виза. Ирак и Иран ввели ответный запрет на въезд для американцев.