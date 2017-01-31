В честь 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Душанбе и Анкарой президенты Таджикистана и Турции 30 января обменялись поздравительными посланиями.

В поздравительном послании лидера Таджикистана Эмомали Рахмона отмечается, что за этот период, благодаря совместным усилиям, отношения двух стран неуклонно развивались и достигли высокого уровня в сферах политики, экономики, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

«В этом процессе характерными особенностями конструктивных отношений Таджикистана и Турции были признанные и неприкосновенные принципы крепкой дружбы, равноправия, взаимного доверия и уважения. Таджикистан является сторонником расширения долгосрочных дружественных отношений с Турцией, и эта позиция соответствует важнейшему принципу нашей внешней политики», - подчеркивается в телеграмме Э. Рахмона.

В поздравительном послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркивается о его глубоком убеждении в том, что взаимоотношения двух стран, основанные на историко-культурных связях, взаимоуважении, равенстве, общих интересах, и впредь будут развиваться.

«В этом разрезе еще раз подтверждаю интерес к созданию процветающего будущего вместе с дружественным и братским Таджикистаном», - подчеркивается в телеграмме Эрдогана.