Автомобильное сообщение между севером Таджикистана и столице было восстановлено сегодня утром. Однако лавиноопасность сохраняется. Движение открыто лишь в направлении Худжанда, по направлению в сторону Душанбе движение ограничено.

Перерванное два дня назад автомобильное сообщение между Душанбе и севером Таджикистана из-за схода свыше 60 снежных лавин средней высотой около 10 метров было восстановлено сегодня утром. Дорожники таджикского филиала акционерной компании «Инновейтив Роуд Солюшнз» (IRS) расчистили от снежных завалов участки с 46 по 73 и с 156 по 157 километра. Движение автотраспорта в сторону Худжанда продолжается. В сторону Душанбе оно ограничено.

В расчистке дороги были задействованы 30 единиц дорожной техники.

С сегодняшнего дня, согласно составленному графику Минтранса и УГАИ МВД Таджикистана автотранспорт может двигаться в направлении Худжанда по четным дням недели, а из Худжанда в Душанбе - по нечетным дням. Этот график сохранится после полной очистки трассы от снежных завалов.

Управление ГАИ МВД Таджикистана просит всех водителей, которые были вынуждены оставить свои автомобили на лавиноопасных участках трассы Душанбе-Худжанд, забрать их оттуда.

Между тем, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ доводит до внимания граждан и гостей страны, что по данным Агентства по гидрометеорологии, с 30 января по 3 февраля ожидается выпадение осадков, в горных районах обильные - в виде мокрого снега.

«На участках автодорог Душанбе-Худжанд, Душанбе-Джиргаталь, Душанбе-Рашт, Душанбе-Тавильдара, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб ожидается гололедица, местами снежные заносы, также сохраняется высокая степень опасности схода снежных лавин», - сообщает пресс-служба КЧС.

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

Водителям при движении в горной местности или в лавиноопасных участках автодорог, необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями.