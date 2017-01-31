Завтра состоится первый официальный футбольный матч в Таджикистане. Таджикский клуб «Хосилот», который сыграет с афганским клубом «Шахин Асмаи», настроен только на победу.

Сегодня в гостинице «Атлас» города Душанбе прошла пресс-конференция перед матчем отборочного матча Кубка АФК-2017 между командами «Хосилот» (Фархор, Таджикистан) и «Шахин Асмаи» (Кабул, Афганистан).

Главный тренер «Хосилота» Махмаджон Хабибуллоев заявил, что перед его командой поставлена задача выхода в групповой этап турнира.

«Подготовку к предварительным матчам Кубка АФК мы начали больше месяца назад, - отметил тренер. - За этот период сыграли несколько контрольных игр, по итогам которых определились с составом. Завтра нашей команде предстоит дебютировать в Кубке АФК. Несмотря на это, у многих наших игроков есть опыт выступления на международной арене. Перед командой поставлена задача выйти в групповой этап Кубка АФК, и мы постараемся ее решить».

Как сообщил Махмаджон Хабибуллоев, он хорошо знаком с игровой концепцией чемпиона Афганистана. Помощник Хабибуллоева, тренер Наджмиддин Толибов работал в Афганистане и хорошо осведомлен о силе «Шахин Асмаи».

Капитан «Хосилота» Сафарали Каримов рассказал журналистам, что коллектив игроков горит желанием выиграть этот матч.

«У нас амбициозная команда, поэтому, на мой взгляд, эта задача вполне решаемая. В первую очередь, сейчас мы думаем о предстоящих двух матчах против «Шахин Асмаи». Никакой недооценки соперника на таком уровне быть не может», - заявил игрок.

В составе «Хосилота», кроме футболистов из Таджикистана, заявлены также четыре легионера – трое из Ганы и один – из Узбекистана.

В отличие от «Хосилота» у афганского клуба нет зарубежных игроков. Главным тренером «Шахин Асмаи» является также таджикский специалист Боир Игамбердиев. Он заявил, что его команда будет играть только на победу.

В предварительном раунде Кубка АФК команды проводят два матча по схеме «дома- на выезде». По жребию первый матч должен был состояться в Кабуле, но из-за политической обстановки Азиатская футбольная конфедерация не разрешила проводить международные матчи в Афганистане. Афганская команда вначале хотела провести домашний матч в Иране, потом согласилась сыграть в Душанбе.

Ответная встреча, где уже в роли хозяина будет выступать «Хосилот», также состоится на Центральном стадионе в Душанбе 7 февраля. По результатам этих игр определится победитель, который пройдет в следующий этап.

Обе встречи между «Хосилотом» и «Шахин Асмаи» пройдут на Центральном республиканском стадионе Душанбе 31 января и 7 февраля.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана, цена билетов на все трибуны будет одинакова – 10 сомони. Болельщики могут приобрести их в кассах Центрального республиканского стадиона.