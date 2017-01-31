Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил эмблему Международного праздника Навруз-2017.

Министерствам, ведомствам, учреждениям, организациям, исполнительным органам государственной власти ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, районов республиканского подчинения и города Душанбе поручено использовать данную эмблему, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, главные торжества в честь Навруза в этом году пройдут в городе Турсунзаде. Как сообщил журналистам мэр Турсунзаде Суджоуддин Саломзода, в культурной программе международного Навруза будут участвовать представители соседних стран – Узбекистана, Афганистана и Ирана.

«Ждем большую делегацию из Узбекистана, - сообщил мэр. – Возможно, в ее составе будут руководители областей и городов, деятели искусства и бизнесмены».

По словам руководителя города, более 1 км улиц превратятся в настоящие цветники. Навруз будет широко отмечаться во всех джамоатах. Руководство города обещает устроить в честь Навруза крупные соревнования по бузкаши (козлодрание) и гуштигири (национальная борьба) с солидным призовым фондом.