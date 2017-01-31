Старший сын президент Рустам Эмомали, возглавивший администрацию столицы Таджикистана, как минимум до конца года не сможет стать членом верхней палаты таджикского парламента.

Многие эксперты, исходя из того, что главы всех областей и крупных городов, районов Таджикистана одновременно являются членами верхней палаты парламента страны, ожидают, что назначенный 12 января на пост мэра столицы старший сын президента Рустам Эмомали в скором времени будет избран сенатором республики.

Однако в Центризбиркоме Таджикистана, «АП» по этому поводу пояснили, что согласно нормам Конституции Таджикистана членом верхней палаты парламента республики могут быть избраны граждане Таджикистана не моложе 30 лет.

Источник напомнил, что возраст члена Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана по итогам конституционного референдума, который состоялся 22 мая прошлого года, был снижен с 35 до 30 лет. «Но новому мэру столицы еще нет 30 лет», - напомнил источник.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года, соответственно 30 лет ему исполнится только в декабре, а до этого времени он не может быть избран членов верхней палаты парламента.

Напомним, в настоящее время сенатором от Душанбе и одновременно главой верхней палаты парламента, а значит вторым лицом в государстве, является Махмадсаид Убайдуллоев.

На днях Убайдуллоев подписал решение о созыве очередной девятой сессии Маджлиси милли, которая состоится 16 февраля.

На сессии с отчетом о соблюдения законности в стране за 2016 году выступит Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон. Кроме того, сенаторы рассмотрят представленные правительством Таджикистана предложение о переименовании некоторые населенных пунктах в республике.

Члены верхней палаты также обсудят ряд законов, которые ранее приняла нижняя палата парламента Таджикистана.