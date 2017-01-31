Пресс-служба авиакомпании «Сомон Эйр» заявляет, что стоимость билетов на рейс Душанбе-Худжанд осталась без изменений. Однако читатели «АП» сообщают, что билеты подорожали, причем как минимум в два раза.
Стоимость билетов в один конец на рейс Душанбе-Худжанд и обратно стоит от 296 сомони, сообщили «АП» в пресс-службе «Сомон Эйр».
«Кроме того, авиакомпания «Сомон Эйр», запустила с воскресенья дополнительные рейсы по маршруту Душанбе-Худжанд. В минувшее воскресенье авиакомпания осуществила 2 рейса по этому маршруту. В общей сложности, в ближайшие пару недель авиакомпания будет выполнять от одного до двух регулярных рейсов в день по маршруту Душанбе-Худжанд-Душанбе», - сообщает пресс-служба частной авиакомпании.
Между тем, из-за того, что последние несколько дней движение по автотрассе Душанбе-Худжанд небезопасно, число желающих добраться до севера Таджикистана на самолете значительно возросло. Читатели «АП» в своих комментариях на сайте сообщили, что стоимость билетов на рейс до Худжанда резко выросла. В некоторых кассах билеты продаются за 1300 сомони в один конец. «Я сам вчера прилетел, и в аэропорту кошмар творился», - сообщил один из читателей.
На сайте самой авиакомпании билет в Худжанд можно приобрести на ближайшие несколько дней за 61 евро, что по сегодняшнему курсу составляет 516 сомони. Такую же цену назвали «АП» в авиакассах компании.
Напомним, с 28 января до сегодняшнего утра на автотрассу Душанбе-Худжанд сошло почти 50 лавин. Движение заблокировано. В результате схода лавин погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека погибли в ГБАО.
По данным КЧС, лавиноопасная ситуация сохранится в горах Таджикистана еще несколько дней.
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кассир7 часов назад
это цена за бизнес класс, потому что все билеты эконом класса купили. если бы азия минус хоть немного подключала бы мозги