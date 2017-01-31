За минувшие выходные на дорогах Таджикистана в ДТП погибли десять человек. Трое из них погибли в результате аварии с участием общественного транспорта.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29 января примерно в полдень на трассе-Душанбе-Курган-тюбе, в перевале Фахробод, погибли четверо молодых мужчин. Все погибшие были жителями Душанбе, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Автомашина марки «Мерседес» под управлением 29-летнего жителя Душанбе на большой скорости врезалась в бетонную стену фермерского хозяйства. Водитель автомашины и трое его пассажиров, мужчины 26, 27, 28 лет, скончались на месте ДТП.

Другая авария со смертельным исходом произошла на севере страны с участием общественного транспорта.

Как сообщили «АП» в отделе ГАИ по Согду, трагедия произошла 28 января днем, примерно в 13.40. На 6 км автодороги Худжанд-Канибадам маршрутное такси марки «Мерседес Спринтер», следовавшее по маршруту Худжанд-Исфара, столкнулось с легковым автомобилем марки «Мерседес». В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир легковушки. Еще шестеро пассажиров маршрутки, получившие травмы, госпитализированы.

Также по данным МВД, 28 января, примерно в 19:30 вечера, 21-летний водитель автомашины марки «Опель», житель Сарбанда, на территории Бохтарского района, не смог обеспечить безопасность дорожного движения и совершил столкновение с автомашиной той же марки, под управлением 24-летнего жителя Куляба. В результате ДТП скончался пассажир второй автомашины.

29 января, примерно в 15:30 дня, 22-летний водитель автомашины марки «Тойота-Камри», житель Вахдата, следуя из Ромита в Ваҳдат, на территории села Чуянгарон, врезался в придорожный бетонный столб. На месте ДТП погиб 24-летний пассажир. Сам водитель с тяжелыми увечьями был доставлен в больницу.