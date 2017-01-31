Многие вкладчики в Согдийской области перестали доверять банкам, и чтобы вернуть доверие придется приложить немало усилий, заявил руководитель Согдийского областного отделения Национального банка Таджикистана Навруз Валиев.

В течение прошлого года из-за того, что ряд кредитных организаций, в том числе два известных системообразующих банка столкнулись с финансовыми трудностями, из-за чего пострадал имидж банков, и значительно снизилось доверие населения к кредитной системе в целом. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель регионального отделения Национального банка Таджикистана в городе Худжанде Навруз Валиев.

«Мы не должны скрывать, что многие вкладчики и клиенты двух банков – «Точиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка» - прекратили свое сотрудничество с ними, и руководству этих банков придется в будущем приложить много усилий, чтобы вернуть утраченное доверие населения. Доверие вкладчика является главным фактором успешности любого банка, и нам надо вернуть его через предоставление новых видов услуг, улучшения их качества, повышения культуры обслуживания, участия во всех мероприятиях по повышению финансового просвещения населения», - отметил глава регионального отделения НБТ.

По его словам, после принятия правительством 5 января решения о предоставлении банкам ценных бумаг на сумму 3 млрд 850 млн сомони под залог движимого и недвижимого имущества, проблемные кредитные организации возобновили свою деятельность и приступили к выдаче наличных средств.

«Все банкоматы «Агроинвестбанка» в настоящее время функционируют. Существуют ограничения по выплатам в размере 1000 сомони. «Точиксодиротбанк» тоже приступил к выплатам, и клиенты ежесуточно могут получать в банкоматах до 1600 сомони. Оба банка приступили к выплате процентов по депозитам», - сказал Н.Валиев.

В свою очередь, руководитель областного филиала «Агроинвестбанка» Мухаммаджон Икромов сообщил журналистам, что все 15 филиалов и 22 центра банковских услуг в регионе функционируют, и все виды банковских услуг предоставляются клиентам в полном объеме.

«Уже две недели как все банкоматы снабжены наличными средствами. Обладатели пластиковых карт могут получать до 1 тысячи сомони внутри страны, и за рубежом до 400 долларов наличными и 2 тысячи долларов по безналичному расчету. Мы приступили к погашению процентов по депозитам», - отметил М.Икромов.

Глава областного филиала НБТ также отметил, что в целом, прошлый год был очень сложным для кредитных организаций региона. «По итогам года общий убыток всех кредитных организаций составил 8,3 млн сомони», - сообщил он.

Н.Валиев сообщил журналистам, что в прошлом году снизился спрос на кредиты, в результате негативного влияния внутренних и внешних факторов объем выданных кредитов снизился в области на 16,5 процентов. Доля невозвращенных кредитов увеличилась, и остатки долгов по кредитам составили 562 млн сомони.