В 2016 году за невыполнение норм государственного языка в Таджикистане заведено 59 дел об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 45660 сомони.

По словам главы Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Гавхар Шарофзода, в прошлом году было проверено 78 названий предприятий и учреждений, торговых точек и центров услуг, по результатам проверки они были предупреждены или оштрафованы за невыполнение Закона Республики Таджикистан «О государственном языке».

«Размер штрафа составляет 800 сомони для физических и 1600 сомони для юридических лиц. Среди оштрафованных магазин «ASUS», оздоровительный комплекс «SPA Хаёт», «Рекламная газета» и даже отдел народного образования Мургабского района», - сообщила Шарофзода.

При комитете создана специальная комиссия, которая регулярно проводит мониторинг публикаций в печатных и онлайн СМИ, программ на телевидении и радио на соблюдение норм таджикского языка. В случае выявления нарушений журналисты также будут облагаться штрафом.

«Этот вопрос находится на рассмотрении комитета и в скором времени, мы сообщим по нему подробней», - отметила Шарофзода на вопрос о конкретных примерах.

По ее словам, в настоящее время с Комитетом языка сотрудничает около 200 ученых-языковедов, из которых 40 человек являются членами экспертной комиссии по государственному языку. За прошедший год они подготовили Реестр таджикских национальных имен, на основе которого в скором времени будет издан «Толковый словарь таджикских национальных имен» (для девочек и мальчиков отдельно), в двух томах.