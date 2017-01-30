Очередная девятая сессия верхней палаты парламента, где о работе отчитается Генпрокурор Таджикистана, состоится 16 февраля.

Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение о проведении 16 февраля очередной, девятой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

На сессии с отчетом о соблюдения законности в стране за 2016 году выступит Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, сообщил «АП» источник в верхней палате парламента страны.

Кроме того, сенаторы рассмотрят представленные правительством Таджикистана предложение о переименовании некоторые населенных пунктах в республике.

Члены верхней палаты также обсудят ряд законов, которые ранее приняла нижняя палата парламента Таджикистана.