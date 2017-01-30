Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о созыве внеочередной, девятой сессии столичного маджлиса народных депутатов. Сессия состоится 7 февраля.

Основным вопросом, который включен в повестку дня сессии, является подготовка столицы к празднованию Навруза. С отчетом о ходе подготовки выступит первый вице-мэр столицы Махмадсаид Зувайдзода, сообщает пресс-служба мэрии.

В минувшую субботу мэр Душанбе Рустам Эмомали посетил коммунальное государственное унитарное хозяйство столицы «Троллейбус». Там мэр заявил, что работа предприятии не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Он поручил открыть в городе новые маршруты движения троллейбусов.

Между тем, стоит напомнить, что по просьбе нового руководства города Душанбе антикоррупционное ведомство страны в текущем году проведет внеплановую проверку проекта «Доступное жилье» в столице, реализация которого началась в столице при поддержке мэрии еще в 2013 году.

По словам заместителя главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Абдукарим Зарифзода плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности мэрии Душанбе была проведена в 2016 году, очередная проверка планировалось в 2018 году.

Проект «Доступное жилье» в Душанбе предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами, в высотных домах, которые возводятся в районе «Профсоюзов» Душанбе.

По плану в сентябре 2015 года первые квартиры данного проекта должны были быть сданы в эксплуатацию, но на сегодняшний день строительство все еще не завершено.