Два имени навсегда вписаны в историю географических открытий: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778—1852) и Михаил Петрович Лазарев (1788-1851). Беллинсгаузен и Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование земли в районе южного полюса.

Открытие материка льда

Днём открытия Антарктиды считается 16 (28) января 1820 года, когда пробиравшийся между айсбергами шлюп «Мирный» на широте 69 град. 21 мин. 28 сек., долготе 2 град. 14 мин. 50 сек. встретил сплошной антарктический ледяной борт, который Беллинсгаузеном в одном из рапортов был описан как «материк льда».

«Продолжая путь на юг, в полдень на широте 9°21'28" и долготе 2°14'50" мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков. Пройдя еще две мили на юго-восток, экспедиция оказалась в сплошных льдах; вокруг простиралось ледяное поле, усеянное буграми», - записал 28 января Беллинсгаузен в своем дневнике.

Плавание российских кораблей продолжалось 751 день, и протяженность его составила почти 100 тыс. км. В ходе экспедиции был открыт шестой материк и 29 островов.

Доказательство существования Антарктиды сразу было признано как выдающееся географическое открытие. Однако потом ученые еще более ста лет спорили, что же было открыто: был ли это материк, или всего лишь группа островов, покрытая общей шапкой льда?

Сам Беллинсгаузен ни разу не говорил об открытии материка. Окончательно подтвердить материковый характер Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных исследований с использованием сложных технических средств.

«На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубое. Зловещая и прекрасная, она лежит в своей морозной дремоте, в складках мантии снега, светящегося аметистами и изумрудами льдов. Она спит в переливах ледяных гало Луны и Солнца, и ее горизонты окрашены розовыми, голубыми, золотыми и зелеными тонами пастели... Такова Антарктида — материк, по площади почти равный Южной Америке, внутренние области которого нам известны фактически меньше, чем освещенная сторона Луны».

Так написал в 1947 г. американский исследователь Антарктиды Ричард Бэрд. В то время ученые только приступили к систематическому изучению шестого материка — самой загадочной и суровой области земного шара.

В XX веке Советский Союз принял активное участие в освоении Антарктиды, дав русские названия многим объектам, в том числе и в память о первой экспедиции к этому континенту. Первая советская экспедиция достигла берегов Антарктиды в январе 1956 года, ученые России основали поселок Мирный. Всего за 59 лет в Антарктиду было отправлено 59 экспедиций.

Немного истории

Предположения о существовании южного континента высказывались еще античными авторами (Аристотель и др.), которые полагали, что в Южном полушарии находится соединенный с Африкой материк, противостоящий и уравновешивающий северные континенты.

Отсюда он получил и свое название - anti arctos (противостоящий медведю, т. е. Арктике). Все еще неувиденная и неизведанная, Антарктида появилась на географических картах раннего средневековья под названием Terra Australis Incognita - Земля Южная Неведомая.

После того как Васко да Гама обнаружил, что к югу от мыса Доброй Надежды лежит свободное водное пространство, а Ф. Магеллан во время своего плавания в 1519-1521 годах открыл южные оконечности Американского континента, предполагаемый южный материк стали изображать по всей южной полярной области.

Экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первой добралась до самого южного материка планеты и обогнула его. Предыдущие экспедиции, предпринятые другими странами, не смогли пробиться сквозь льды до Антарктиды, хотя попутно открыли несколько островов за Южным полярным кругом.

Гипотезы о существовании и местоположении загадочного материка выдвигались в XVII и XVIII веках учеными различных стран. Великий русский ученый М. В. Ломоносов высказал в 1761 году предположение, что в южной полярной области существуют острова и „матерая земля".

Мореплаватели неоднократно предпринимали попытки найти Антарктиду, но долгое время никому из них это не удавалось. Кругосветное путешествие английского мореплавателя Джеймса Кука в 1772-1775 годах в значительной степени было посвящено поискам Антарктиды. В январе 1774 года под 74°10` ю. ш. и 106°54` з. д. в районе, который впоследствии получил название моря Амундсена, Кук, встретив сплошной ледяной барьер, через который невозможно было пробиться, прекратил дальнейшие поиски и повернул обратно. Через год Кук вновь был в антарктических водах, на юге Атлантического океана. Он открыл здесь остров Южную Георгию и Землю Сандвича (Южные Сандвичевы о-ва), но Антарктического материка не нашел.

В своем отчете о плавании Кук писал: „Я обошел океан южного полушария в высоких широтах и совершил это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания... Если кто обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот вопрос, и проникнет далее меня на юг, я не буду завидовать славе его открытий. Но должен сказать, что миру его открытия не принесут никакой пользы".

Таким образом, Кук поставил под сомнение саму возможность существования Антарктического материка и утверждал, что область, лежащая за Южным полярным кругом, бесполезна для человечества.

Материк Антарктида площадью ок. 14 млн. кв. км – самая большая в мире холодная пустыня, где сосредоточено ок. 70% мировых запасов пресной воды, но вся она в замерзшем состоянии заключена в огромном ледниковом покрове.

Сердце Антарктики

Площадь материка Антарктида составляет около 13500 тыс. кв. км, что больше Европы и почти в два раза превосходит Австралию. В эту площадь включены обрамляющие материк постоянные шельфовые ледники общей площадью более 1 млн. кв. км. Площадь его сокращается из год в год, из-за таяния льдов. Практически невозможно провести границу между ледовой шапкой, покрывающей материк, и шельфовым ледником, поскольку последний фактически является продолжением материкового ледника. Под весом ледникового покрова материк ,,утоплен" в среднем на 600 м.

Кратчайшее расстояние от Антарктиды до Южной Америки — 1000 км, до Австралии — 3100 и до Африки - 3980 км. В сторону Южной Америки тянется длинный и узкий Антарктический полуостров, северная оконечность которого, мыс Сифре, достигает 63°13` ю. ш. (самая северная точка А.).

Центр материка, который получил название "полюс относительной недоступности", расположен приблизительно на 84° ю. ш. и 64° в. д., в 660 км от Южного полюса. Береговая линия длиной свыше 30 тыс. км слабо изрезана и почти на всём протяжении представляет собой ледниковые обрывы (барьеры) высотой до нескольких десятков метров.

Антарктида - это самый высокий материк Земли. Средняя высота поверхности ледникового покрова 2040 м, что в 2,8 раза больше средней высоты поверхности всех остальных материков (730 м). Средние высоты коренной подлёдной поверхности Антарктиды - 410 м.

В Центральной части Антарктиды располагается полюс холода нашей планеты. На станции Восток в 1983 году зарегистрирована рекордная температура -89,6°С. Средняя температура зимних месяцев от -60 до -70°С, летних от -30 до -50°С. Даже летом температура никогда не поднимается выше -20°С. На побережье, особенно в районе Антарктического полуострова, температура воздуха достигает летом 10-12°C, а в среднем в самый тёплый месяц (январь) составляет 1°С, 2°С. Зимой же (июль) на побережье температура в среднем за месяц колеблется от -8 на Антарктическом полуострове до -35°С у края шельфового ледника Росса. Холодный воздух скатывается из центральных районов Антарктиды, образуя стоковые ветры, достигающие у побережья больших скоростей (средняя годовая до 12 м/сек), а при слиянии с циклоническими воздушными потоками превращающиеся в ураганные (до 50-60, а иногда и 90 м/сек).

Южный полюс Земли

Южный полюс Земли, South Pole (англ.) - точка пересечения воображаемой оси вращения Земли с её поверхностью в Южном полушарии. Находится в Антарктиде, на Полярном плато. Часто называется также "географический Южный полюс", чтобы отличить его от Южного магнитного полюса. Высота над уровнем моря 2800 м. Люди впервые достигли Южного полюса 14 декабря 1911 года (норвежская экспедиция под руководством Руала Амундсена). С 1956 года на полюсе располагается американская полярная станция "Амундсен-Скотт". Солнце восходит раз в году (в день весеннего равноденствия) и заходит раз в году (в день осеннего равноденствия). На станции принято новозеландское время, разница с Москвой составляет +9 часов. Толщина льда в районе Южного полюса — 2840 метров. Среднегодовая температура воздуха составляет −48,9 °C (максимальная −14,7 °C, минимальная −74,3 °C).

Что важно знать?