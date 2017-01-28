Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания против Виктора Януковича по делу о госизмене, которое расследуют на Украине. Ранее по этому делу допрашивали другого бывшего депутата Илью Пономарева. «Медуза» рассказывает, в чем обвиняют Януковича и какие показания дали бывшие российские парламентарии.

Два бывших депутата Госдумы дали показания по делу о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича.Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об этих показаниях 22 января. Как сообщил «Коммерсант» 26 января, депутатами оказались бывший справорос Илья Пономарев и бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков.

Виктора Януковича обвиняют в госизмене за приглашение российских войск на территорию Украины. Как заявил Юрий Луценко, показания Вороненкова и Пономарева «свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева». «Во время визита Суркова в декабре [2013 года] уже говорилось о вероятном военном вторжении», — сказал Луценко. Откуда депутаты знали про вторжение, никто не объяснил.

У Генпрокуратуры Украины есть обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой ввести войска. Оно датировано 1 марта 2014 года. В этот день Совет Федерации разрешил Путину отправить армию на Украину. Янукович к тому моменту уже не был президентом. Обращение Януковича в ООН показывал представитель России в этой организации Виктор Чуркин. Янукович признает, что подписал такой документ, но называет это «эмоциональным решением». На допросы в Киев Янукович ездить отказывается.

Бывшие депутаты, которые дали показания по делу Януковича, живут на Украине. Илья Пономарев уехал из России после возбуждения уголовного дела о лекциях для «Сколково» и перебрался на Украину. Летом 2016 года он получил вид на жительство. Похожая ситуация с Денисом Вороненковым. В декабре 2016 года украинское издание «Деловая столица» сообщило, что Вороненков вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, живет в Киеве. В России Дениса Вороненкова подозревают в рейдерском захвате. Когда тот еще был депутатом, СК предлагал снять с него иммунитет, но Генпрокуратура отказала. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинялДениса Вороненкова в незаконном обогащении — у проработавшего последние 20 лет на госслужбе депутата нашли квартиры в центре Москвы. Вороненков голосовал за присоединение Крыма к России, Пономарев — против.