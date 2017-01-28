Президент Таджикистана на встрече с вице-премьером России Игорем Шуваловым указал на необходимость взаимоприемлемого решения вопросов, возникших в сфере авиаперевозок между Таджикистаном и Россией.

"Они создают трудности для граждан и бросают тень на репутацию стратегического партнёрства двух государств", - передает пресс-служба президента РТ слова Эмомали Рахмона.

Стороны обсудили итоги заседания межправкомиссии то экономическому сотрудничеству Таджикистана и России, состоявшегося 27 января в Душанбе, а также состояние и перспективы таджикско-российских отношений.

Президент подчеркнул значение результатов работы межправительственной комиссии для дальнейшего продвижения взаимодействия двух стран по всему комплексу сотрудничества.

"В текущем году Таджикистан и Россия отмечают 25-летие установления своих дипломатических отношений и за этот период вопросы укрепления и расширения многогранного сотрудничества с ключевым стратегическим партнером Российской Федерацией занимали и продолжают занимать особое место во внешней политике Таджикистана", - отметил таджикский лидер.

Глава государства, с акцентом на ряд актуальных вопросов, стоящих в повестке дня таджикско-российских двусторонних отношений, отметил важность продолжения взаимодействия сторон в расширении их торгово-экономической составляющей "с учетом реальных потребностей и существующих возможностей", отмечает пресс-служба президента РТ.

В качестве перспективных направлений были названы энергетика, аграрно-промышленный комплекс, горнодобывающая и другие отрасли реального сектора экономики Таджикистана.

Соответствующее внимание было уделено вопросам трудовой миграции, в том числе подготовке и подписанию в ближайшем будущем нового пакета соглашений, направленных на укрепление правовой и социальной защищенности таджикских трудовых мигрантов в России.

Президент Таджикистана особо отметил значение культурно-гуманитарных связей. В этой связи, отмечает пресс-служба главы государства, с учетом устойчивого интереса граждан Таджикистана к получению как высшего, так и среднего образования на русском языке, президентом была высказана заинтересованность в увеличении квот для учебы молодежи в российских вузах по востребованным специальностям.

Как актуальные также были обозначены вопросы обеспечения образовательных учреждений Таджикистана русскоязычными педагогическими кадрами, учебниками и учебными пособиями, а также расширения по стране сети средних школ с русским языком обучения.

Эмомали Рахмон выразил надежду на поддержку и практическое содействие российской стороны в продвижении решения этих вопросов.