Самый богатый футболист современности Криштиану Роналду покидает ряды завидных женихов: 31-летний португалец решил покончить с холостым положением. Избранницей нападающего мадридского «Реала» стала 21-летняя испанская модель Джорджина Родригес. Пара вместе лишь четыре месяца, но Криштиану уже думает о свадьбе и хочет детей, сообщает Correio да Manha.

По данным португальского издания, красавица-модель нравится не только Криштиану Роналду, но и его близким. Она сумела подружиться с сыном футболиста и матерью Криштиану Роналду, которой не нравились прежние подруги сына. Однако Джорджина Родригес, по ее мнению, именно та девушка, которая составит идеальную пару Криштиану.

Оценка матери сыграла решающее значение для Роналду: свадьба футболиста предварительно намечается летом 2018 года.

Криштиану и Джорджина впервые появились вместе в ноябре прошлого года в парижском Диснейленде. Затем они вместе посетили матч мадридского "Реала" и вместе были на церемонии вручения награды лучшему футболисту мира.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду более пяти лет встречался с российской моделью Ириной Шейк. А недавно прессу буквально взорвало заявление португальца о его о гомосексуальных предпочтениях. В конце 2016-го Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок всех футбольных болельщиков.