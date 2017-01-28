Глава Чечни Рамзан Кадыров публично раскритиковал министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву за ее высказывание против ношения хиджабов в школах.

24 января Васильева поддержала решение властей о запрете мусульманских платков в школах татарского села Белозерье — и тем самым вновь спровоцировала дискуссию вокруг этого. «Медуза» пересказывает позицию каждой из сторон.

В декабре 2016 года хиджабы запретили в одной из мордовских школ — для профилактики экстремизма перед чемпионатом мира по футболу.

В школе села Белозерье (90 процентов его жителей — татары) сменился директор: на эту должность вместо Адели Янгличевой была назначена Вера Липатова. Она и велела учителям и ученикам приходить на занятия с непокрытой головой.

Это произошло после того, как в социальных сетях появились фотографии девушек в хиджабах, позирующих с оружием, предположительно в стенах школы. Кроме того, по данным газеты «Известия Мордовии» — официального печатного органа республиканского правительства, — 20 уроженцев села Белозерье сейчас воюют в Сирии на стороне ИГ.

В школе было объявлено, что хиджабы запрещены с целью профилактики экстремизма перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году: несколько матчей самого престижного футбольного турнира пройдут в Саранске.

20 января Всемирный конгресс татар направил открытое письмо главе Мордовии Владимиру Волкову, в котором потребовал отменить запрет на ношение платков в Мордовии.

В письме отмечается, что женское население «одного из самых успешных и процветающих татарских сел страны» издавна носит платки. Конгресс настаивал, что администрация Мордовии нарушает Конституцию России и «грубо посягает на национальные и религиозные права татар республики».

В конгрессе «Медузе» сказали, что не считают нужным что-либо добавлять к обращению. Мордовские власти также отказались от комментариев. Волков публично на письмо не ответил.

Ольга Васильева ТАСС

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева поддержала запрет. Религиовед Васильева напомнила о светском характере образования в России и заявила, что «истинно верующие люди» не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере» с помощью атрибутики.

Васильева также сказала: «Конституционный суд принял решение о том, что хиджабам, как подчеркивающим национальную принадлежность, не место в школе».

Ольгу Васильеву публично раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем инстаграме он написал, что «платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», и привел в пример своих дочерей, которые «учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки» и никогда не снимут платки.

Глава Чечни процитировал статью 28 Конституции РФ: «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания».

«Если у девочки есть религиозные убеждения и религия ей предписывает ходить в платке — Конституция РФ гарантирует это право, — сказал „Медузе“ пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. — Они говорят, что у нас школа светская, это так, но ведь девочка в платке нигде и не кричит, что я — мусульманка, нигде не пропагандирует это, как и христианка, которая приходит на урок с крестиком».

Каримов добавил, что Кадыров «очень уважительно относится к министру Ольге Васильевой, здесь и близко не может быть каких-то конфронтаций».

Министерство образования и науки от комментариев «Медузе» отказалось.

Хиджабы в школах Верховный суд России запретил еще в 2013 году. Верховный суд тогда поддержал решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам-мусульманкам ходить в платках. В мае 2014-го правительство Мордовии ввело единую форму для школьников и учителей.

Согласно постановлению № 208 правительства республики, учащимся и преподавателям запрещены не только мини-юбки и яркий макияж, им также запрещено «демонстрировать религиозную атрибутику и посещать уроки в головном уборе». Группа родителей школьниц-мусульманок попыталась оспорить это решение, но Верховный суд Мордовии отказал в удовлетворении иска.

В феврале 2015-го законность запрета посещать школу в головном уборе в рамках этого дела еще раз признал и Верховный суд России. Конституционный суд, вопреки тому что говорила министр образования Васильева, решение по хиджабам не принимал.

Почему дочери Кадырова ходят в школу в платках, несмотря на прямой запрет Верховного суда, неизвестно.