Часть продукции сети магазинов одежды Zara не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, заявил в интервью RNS заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Если ритейлер не устранит нарушения, ему придется убрать не соответствующие регламенту товары из продажи в российских магазинах, сказал Евтухов. О каких именно нарушениях идет речь, замглавы Минпромторга не уточнил.

Евтухов также добавил, что Минпромторг намерен обсудить с Zara возможность локализации производства в России и размещения заказов на пошив продукции на российских предприятиях.

«У Zara есть вопросы, которые необходимо прояснить. Они по трем позициям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, по всем трем проверенным позициям… Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок», — заявил заместитель министра.

В марте 2016 года Евтухов сообщал, что Минпромторг предложил Zara, H&M и IKEA размещать свои заказы в сфере легкой промышленности на российских предприятиях. Представители министерства тогда заявили, что руководство Zara готово обсуждать эту инициативу.

Zara, входящая в испанскую группу компаний Inditex, является одним из крупнейших в мире компаний, занимающихся продажей одежды. У Zara также есть подразделение с товарами для дома — Zara Home.

В России первый магазин Zara открылся в 2003 году. По состоянию на сентябрь 2016 года, в РФ работал 91 магазин этой сети.