Реализация стандартов Инициативы прозрачности добывающих отраслей в странах — это долгий и сложный процесс, где проводятся реформы и принимаются новые законы во имя одного дела – развития добывающей отрасли и привлечения инвестиций.

Подход по принципу участия многосторонних заинтересованных сторон является центральным в деятельности и философии ИПДО и отражается в принципах управления внедрением ИПДО. В каждой внедряющей стране создается многосторонняя группа заинтересованных сторон (МГЗС), состоящая из представителей правительства, компаний и гражданского общества, для осуществления контроля за внедрением ИПДО.

Хотя полномочия МГЗС варьируются для разных стран, МГЗС является главным органом по принятию решений, ответственным за установление целей внедрения ИПДО, выпуск отчетов ИПДО и обеспечение того, чтобы полученные выводы способствовали общественным дебатам. Полностью функциональная МГЗС является существенно важной для того, чтобы страна была признана страной-кандидатом ИПДО, а также для последующего успешного внедрения ИПДО.

В этом важном процессе достижению целей ИПДО одну из главенствующих мест занимает участие гражданского общества, которое свободно должно выражать своё мнение и инициировать общественные обсуждения для устойчивого развития. Сегодня свыше 600 общественных организаций принимают участие в управлении и внедрении ИПДО в 52 богатых природными ресурсами странах по всему миру.

Республика Таджикистан начала процесс присоединения к Инициативе в июне 2011 года. В августе 2011 года 21 организации гражданского общества РТ выразили свою приверженность ИПДО и создали Коалицию организаций гражданского общества «Прозрачность для развития». В целях подготовки страны к данной инициативе поручением правительства была создана Многосторонняя Рабочая Группа (МСРГ) из соответствующих министерств, гражданского общества и горнодобывающих компаний.

Сегодня общественные организации в Таджикистане полноценно участвуют в процессе ИПДО, от подготовки до публикации Отчетов ИПДО, а также, что является наиболее важным, в использовании цифр, указанных в Отчетах ИПДО. Многосторонняя группа является зеркальным отображением Правления ИПДО, где все соответствующие заинтересованные стороны играют по существу ценную и важную роль в определении управления ИПДО и ее стратегических приоритетов.

Организации гражданского общества поддерживаются так же со стоны организации Publish What You Pay, основная миссия которой это достижение более прозрачного и подотчетного добывающего сектора, что позволит гражданам иметь свое мнение по поводу того, как добываются их ресурсы и как расходуются доходы от добычи природных ресурсов.

Благодаря подходу ИПДО в части привлечения множества заинтересованных сторон организован ценный форум для гражданского общества во многих внедряющих ИПДО странах для обсуждения вопросов прозрачности поступлений. Группы гражданского общества все больше вносят вклад посредством своего опыта и знаний для поддержания указанного диалога.

В Таджикистане гражданское общество занимает передовую роль в реализации ИПДО и принимают участие в процессе обсуждений законопроектов, касающихся недропользования, участвуют в парламентских слушаниях, проводят общественные слушания в регионах, где работают добывающие компании и берут на себя выполнение мероприятий в части популяризации ИПДО.

Для Таджикистана присоединение к ИПДО даст возможность улучшению инвестиционного климата и повышению авторитета как страны, придерживающейся прозрачности и ответственности в получении доходов и их эффективном расходовании. Кроме этого, став страной-последователем ИПДО, Таджикистан будет иметь хорошие возможности повышения уровня прозрачности доходов в госбюджет и контроля над их рациональным использованием, привлечения внешних инвестиций, создания новых рабочих мест и дополнительных источников дохода для различных слоёв населения.

Это оправдано тем, что страна, внедряющая инициативу в ответ, получает лучший инвестиционный климат, поскольку поддержка Инициативы дает четкий сигнал инвесторам и международным финансовым учреждениям о том, что правительство готово к большей прозрачности.

Гражданское общество, благодаря реализации ИПДО получает увеличение объема информации, доходы, которыми правительства распоряжаются от имени граждан, становятся достоянием общественности. Это делает правительства более подотчетными.

Cправка: Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) – это глобальный международный стандарт, способствующий обеспечению прозрачности доходов на местном уровне.

В августе 2012 года постановлением правительства, Таджикистан принял на себя обязательство по реализации инициативы. Создан верховный орган – Национальный Совет под председательством заместителя министра Финансов РТ из числа представителей гражданского общества, государственных органов и добывающей отрасли. Многосторонняя группа заинтересованных сторон совместными усилиями осуществляют инициативу на территории Таджикистана, создавая директорий по горнодобывающим компаниям и соблюдая глобальные стандарты отчетности ИПДО.

Исполнительным органом является Национальный Секретариат при Министерстве финансов Республики Таджикистан.