АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28-29 ЯНВАРЯ 2017

- 30 января состоится пресс-конференция по итогам 2016 года в министерстве транспорта РТ. Начало в 11:00 в здании ведомства. В тот же день проведет встречу с журналистами Комитет по языку и терминологии. Начало в 9:00 в Республиканском пресс-центре. В Госкомитете по инвестициям и государственному имуществу встретятся с журналистами в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ЯНВАРЯ

1820 – Русскими учеными открыта Антарктида.

1930 – Основана газета на узбекском языке «Кизил Тожикистон» (ныне «Халк Овози»).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ЯНВАРЯ

1932 - ЦИК и Совнарком Таджикской ССР приняли постановление об образовании Комитета по радиовещанию.

1932- Указом президиума ЦИК ТССР образован район Хисор

1956 – в Сталинабаде открылся первый в республике кинотеатр документальных фильмов «Хроника»

2007 - В ходе спецоперации на территории Исфаринского района обнаружен заминированный подземный бункер.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ЯНВАРЯ

1914 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Павел Зорин.

1956 – Родился журналист и государственный деятель Олим Салимзода.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ЯНВАРЯ

1933 – Родился известный таджикский врач-уролог профессор Аслиддин Осими.

1955 – Родилась известная таджикская спортсменка, чемпионка мира по стрельбе из лука Зебуниссо Рустамова.

1962 – Родился журналист Аваз Юлдашев.

1978 – Родился журналист Хайрулло Мирсаидов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, снег, по Западу ГБАО местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО: ночью 3-8 мороза, днем -2+3, по Востоку ГБАО ночью 16-21 мороза, в Булункуле до 25 мороза, днем 5-10 мороза.

По Районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, в горах ночью 2-7 мороза.

По Хатлонской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, в предгорьях ночью -3+2 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно. Дождь, снег местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО: ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по Востоку ГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20 мороза, днем 5-10 мороза.

По Районам республиканского подчинения – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег), Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.