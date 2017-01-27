Обвинения министерства финансов Таджикистана в отношении «Таджикской алюминиевой компании» относительно сокрытия компанией доходов в миллиард долларов попало в прессу по случайному недоразумению. Такое заявление сделал сегодня первый заместитель министра финансов Джамшед Каримзода.

"На сайте Минфина был опубликован неофициальный отчет об анализе деятельности ТАЛКО, а всего лишь презентация сотрудников первого уровня, которые повышают свою квалификацию", - сообщил Джамшед Каримзода 27 января на пресс-конференции в Душанбе.

«Простые сотрудники первого уровня министерства каждую среду собираются и проводят обсуждения на разнообразные, простые темы. После обсуждений они готовят презентации и размещают их на сайт», - пояснил он.

По словам Каримзода, именно такая работа попала на сайт Минфина. Он отметил, что позже данная работа была удалена с сайта ведомства.

Каримзода добавил, что никаких извинений со стороны Минфина в адрес ТАЛКО не направлялось, так как министерство официально компанию ни в чем не обвиняло.

Напомним, на сайте Минфина был опубликован анализ деятельности ТАЛКО за 2010-2015 годы и первое полугодие 2016 года, в котором говорилось, что ТАЛКО в своих отчетах не указала доходы в размере 3,8 млрд. сомони ($1,1 млрд), полученные за счет внешней торговли. Также подчеркивалось, что компания в связи с переходом на толлинговую систему столкнулась с неблагоприятной финансовой ситуацией.

В настоящее время данный анализ на сайте ведомства недоступен.

В компании позже опровергли данные обвинения, посоветовав Минфину инициировать создание совместной комиссии для проверки данного «факта».

После этого Минфин признал, что при подготовке опубликованного материала были допущены ошибки. Отмечалось, что «в предварительном анализе, который в августе этого года был размешен на сайте министерства финансов, по техническим причинам были допущены ошибки, приведшие к недопониманию».

«В частности, - подчеркивалось в сообщении Минфина, - в структуре общих доходов предприятия были указаны экспортно-импортные операции, которые не имеют отношения к финансовой деятельности предприятия и, соответственно, не могут быть показателями его финансового состояния».

В Минфине также признали, что указанное в предварительном анализе сокрытие со стороны ТАЛКО доходов в размере 3,8 млрд. сомони ($1,1 млрд.) не соответствует действительности. В министерстве ссылаются опять же на технические ошибки, а также человеческий фактор.

Отмечалось, что ТАЛКО с 2014 года до первого полугодия этого года не проводила аудиторскую проверку.

«Компания уполномочена в течение первого квартала 2017 года полностью завершить аудиторскую проверку за 2014-2015 годы, и разместить ее результаты на своем сайте», - подчеркивали в министерстве.