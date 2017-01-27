Размер внешнего долга Таджикистана в течение последнего года вырос почти на $79,9 миллионов долларов, сообщил первый заместитель министра финансов РТ Джамшед Каримзода.

Он отметил, что общий объем внешнего долга республики на начало нынешнего года составил 2,3 млрд. долларов, что равно 32,7% ВВП страны.

«На обслуживание внешнего долга в 2016 году было направлено 158 миллионов долларов, в том числе 125 миллионов долларов на погашение основного долга и 33 миллионов доллара на выплату процентов», - сказал Каримзода.

Он подчеркнул, что в наступившем году планируется привлекать международные кредиты на сумму более 1,7 млрд. сомони (более $215 млн.).

На обслуживание основного внешнего долга предусмотрено выделение около 1,1 млрд. сомони (почти $140 млн.).

Ранее министр финансов Абдусалом Курбониён в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил, что в ближайшие три года Таджикистан планирует получить льготные кредиты на сумму 967 миллионов долларов.

По его словам, эти средства планируется направить на развитие приоритетных направлений национальной экономики, в частности транспортных коммуникаций, сельское хозяйство, энергетику, здравоохранение.

Главным кредитором Таджикистана на данный момент является Китай, задолженность перед которым составляет более половины общего размера внешнего долга.

Также сравнительно большие задолженности Таджикистан имеет перед Всемирным банком, Азиатским банком развития и Исламским банком развития.