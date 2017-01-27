Чемпион Таджикистана по брейк-дансу 2016 года Саидакмал Саидзода накануне отправился в Чехию для участия на Чемпионате мира по брейк-дансу (Red Bull BC One/World of Breaking), который в эти выходные состоится в Праге.

Как стало известно "АП" в пресс-службе главы области, поездка и участие в чемпионате мира по брейк-дансу студента Государственного университета права, бизнеса и политики Таджикистана Саидакмала Саидзода стала возможной благодаря финансовой поддержке исполнительного органа госвласти Согдийской области.

За день до отъезда чемпион был на приеме у председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири и выразил ему благодарность за организацию поездки в Прагу, отметил источник.

Саидакмал Саидзода (b-boy Nimble) - победитель отборочного этапа Душанбе - 2016 и Джобиров Махмадсобир (b-boy Khura) - Wild Card отборочного этапа Душанбе – 2016 в августе прошлого года в Алматы приняли участие в главном состязание би-боев Центральной Азии - Red Bull BC One Central Asia Cypher, на котором состязались 16 сильнейших танцоров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Известный худжандский тренер по брейк-дансу Бахром Ульмасов сообщил "АП", что этот вид танца в последние годы приобрел второе дыхание.

"Брейк-данс появился в области в начале 90-х годов прошлого века, но пик популярности этого вида танцев пришелся на начало 2000-х. В наших планах - вернуть былую популярность этого вида спортивного танца и создать группы брейк-данса при домах культуры всех городов и районов области. С целью популяризации брейк-данса мы хотим сделать тур по городам и районам области и показать, что вместо праздного шатания по улицам, можно занятся реально красивым видом танцев, который содержит в себе спортивные элементы.А для этого нам нужна поддержка хукуматов и соответствующих отделов по делам молодежи, спорта и туризма городов и районов", - поделился Ульмасов.

Брейк-данс (Break-dance) или би-бойинг (b-boying) - это уличный танец, одно из течений культуры хип-хоп. Сегодня выделяют два основных вида этого танца: нижний экстрим – танцор исполняет в основном акробатические и силовые трюки на полу; верхний брейк-данс – топ рок базируется на пластике тела: это фантастические перемещения тела в пространстве и фиксы, которые на первый взгляд противоречат всем законам физики и гравитации. Танец брейкинг пришёл из Нью-Йорка. Брейк-данс зарождался в конце 60-х годов, но принято считать, что как отдельный танец он сформировался к 1973 году.