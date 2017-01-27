Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» предпринимателю Алишеру Усманову. Президент России отметил «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность» основателя и крупнейшего акционера USM Holdings, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Специальный знак отличия "За благодеяние" был учрежден президентом РФ в мае 2012 года. Он вручается за большой вклад в миротворческую, благотворительную и гуманитарную деятельность.

Как отмечает Коммерсант, господин Усманов — один из крупнейших меценатов в России. За последние 10 лет предприниматель пожертвовал на благотворительные цели и социальные инвестиции порядка $1,7 млрд, из которых $200 млн были выплачены в 2016 году.

В 2015 году Министерство культуры России определило Алишера Усманова как мецената года. Как заявлял ранее сам предприниматель, «благотворительная деятельность, и так называемое спонсорство — мое, личное,— кратно превышают те налоговые платежи, которые я делал».