Национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари» в этом году откроет ряд новых направлений, сообщил в четверг на пресс-конференции в честь 25-летия перевозчика генеральный директор компании Валерий Тян.

Как сообщает Газета.uz, чиновник подчеркнул, что в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение с Таджикистаном.

«Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.

По его словам, в настоящий момент идет интенсивная работа между представителями узбекской стороны и авиационными властями Таджикистана. «Сейчас решаются вопросы об избежании двойного налогообложения и визовые вопросы… Мы практически готовые стартовать», — добавил глава «Узбекистон хаво йуллари».

ешение о восстановлении авиасообщения между Ташкентом и Душанбе было принято в ноябре 2016 года в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе Межправкомиссии, прошедшей в конце декабря прошлого года в Душанбе стороны подписали протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года.