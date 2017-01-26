Дальнейшие преобразования и трансформации в стране будут зависеть от политической воли и готовности к ним государственной власти. Этот вид демократических преобразований мы условно называем «шелковой демократией», которая требует лишь одного - лояльности к властям.

2015 год является поворотным пунктом в демократизации таджикского общества, так как четвертьвековое усилие институтов гражданского общества по внедрению и укоренению ценностей гражданской политической культуры «снизу» не принесло значимых достижений, и начался новый этап, который можно условно называть демократизацией «сверху», или образно «шелковой демократией». Прежде чем дать характеристику данного феномена (процесс демократизации под условным названием «шелковая демократия»), хотел бы подробно остановиться на объективных причинах провала демократизации «снизу».

На взгляд автора, наличествует как минимум две главных причины провала.

Закоренелые традиции

Во-первых, устойчивость исторического типа политической культуры.

Несмотря на первоначальный порыв и бескорыстные устремления к переходу от авторитарных ценностей («пролетарская (советская) диктатура») к идеалам народовластия (яркий пример: первые и единственные честные выборы), когда харизматические лидеры, включая Эмомали Рахмона, появились на политической арене страны, мы не смогли полностью освободиться от традиционного типа политической культуры. Его можно охарактеризовать как «подданническо-партиципаторный» тип политической культуры.

Традиционный таджикский народ, столетиями воспитывавшийся на идеях «справедливый шах» и «правитель - тень бога на земле», не мог освободиться от них и перейти к современным идеям и ценностям, таким как «общественный договор» и «государство на службе у народа (а не наоборот)».

Политические институты государства также, в свою очередь, не стали прилагать усилий для привития и воспитания гражданской культуры у своих граждан, а после установления мира и национального согласия стали пропагандировать среди таджикского общества идеи лояльности власти.

Договор об общественном согласии, подписанный весной 1996 года между президентом страны, руководителями обеих палат парламента с одной стороны и руководителями активных общественных объединений с другой, выступил основой для создания Общественного совета - уникальной структуры государственно-общественного партнерства. Позднее по мере укрепления государственных институтов Общественный совет стал восприниматься как «Общественный совет при президенте»; другими словами, нарушился первоначальный принцип государственно-общественного партнерства, когда обе стороны воспринимались равноправными, без доминирования какой-либо из них. С этим положением смирились также руководители всех общественных организаций, входящих в эту структуру.

В борьбе за власть можно легко пожертвовать партнерскими связями

Политический ислам

Во-вторых, доминирование в гражданском обществе политического ислама.

Самой главной причиной провала, на наш взгляд, стало доминирование в гражданском обществе политической партии исламского характера.

На начальном этапе суверенного развития советский (светский) дискурс и коммунистические лозунги были заменены исламской риторикой. Бескомпромиссное противостояние политического ислама с существующей властной структурой, которая, в свою очередь, из-за своей атеистической сущности и неповоротливости не могла идти к диалогу, ввергло молодую республику в состояние гражданского противостояния.

Из-за нежелания властных структур идти на компромисс с демократическими, светски ориентированными политическими силами они были вынуждены вступать во временную коалицию с представителями политического ислама (ПИВТ). В итоге была создана Объединенная таджикская оппозиция (ОТО), которая кроме политической партии исламского характера (ПИВТ), также включала и представителей демократического движения (ДПТ) и общественное движение представителей национальной интеллигенции («Растохез»).

Включение сторонников демократических сил в оппозиционную по отношению к власти структуру давало сторонникам политического ислама ряд преимуществ:

- наличие светских демократических сил в оппозиционной политической структуре несколько затушевало главную цель политического ислама - создать исламистское государство;

- выбор сторонниками демократического движения представителей политического ислама в противовес коммунистическому истеблишменту, сохранившему власть в своих руках, давал возможность ПИВТ позиционировать себя как «поборников прав и свобод граждан»;

- ПИВТ получила ценный опыт и практику опоры на представителей демократического движения и институтов гражданского общества в борьбе за власть.

После подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в светском Таджикистане сложилось парадоксальное положение. С одной стороны, характер национальной государственности был законодательно закреплен как светский. Однако одновременно в рамках правового поля функционировала мощная политическая партия религиозного (исламского) характера.

Ряд представителей данной партии в качестве народных депутатов занимались законотворческой деятельностью. Власть не только не предприняла попытку изолировать эту партию от партий светского характера и институтов гражданского общества, ПИВТ, как и ДПТ, стала членом Общественного совета. Другими словами, ПИВТ не только не отказалась от практики кооперации со светскими институтами гражданского общества, а наоборот, стала широко использовать ее:

- привлекала множество ведущих авторов страны для публикации своих статьей в печатных органах своей партии;

- привлекала интеллектуалов, общественных деятелей и руководителей институтов гражданского общества для участия в общественно-политических и культурных мероприятиях партии;

- выдвигала представителей гражданского общества в качестве своих кандидатов в депутаты в различные выборные органы (районного, городского, областного и национального уровней);

- совместно с политическими партиями светского характера стала выдвигать альтернативных кандидатов в президенты страны и т.д.

Перед выбором

С весны 2010 года (после парламентских выборов), когда ПИВТ стала жестко оспаривать результаты выборов, ситуация стала резко меняться. Партия объявила о своем выходе из состава Общественного совета, при этом сохраняя своих представителей в национальном парламенте. Это был первый сигнал о том, что в борьбе за власть политическая партия религиозного характера может спокойно пожертвовать своими партнерскими связами со сторонниками светского характера национальной государственности.

Несмотря на уход ПИВТ из Общественного совета, за два десятилетия функционирования ей удалась создать имидж политической силы, доминирующей среди институтов гражданского общества, по следующим причинам:

- из-за социальной пассивности политических партий светского характера (кроме правящей НДПТ), которые традиционно уступали по инициативности ПИВТ;

- традиционное таджикское общество, возрождаемое в основном на исламских ценностях, готовило большое число рекрутов для политической партии исламского характера.

К концу 2014 года, когда на таджикско-афганской границе появились первые вооруженные группировки террористической организации «Исламское государство», общественное сознание Таджикистана стало будоражить. Многие стали задаваться вопросом: как поведут себя сторонники политического ислама, когда террористы-игиловцы прорвут нашу границу, - будут сражаться с нами бок о бок или ударят «в спину»?

Предыдущий горький опыт военно-политической борьбы сторонников политического ислама со сторонниками конституционного строя с опорой на тыловое обеспечение в Афганистане не давал таджикскому народу утешительного ответа. Политическая партия, порвавшая свои связи с ведущими институтами гражданского общества (с Общественным советом), вероятнее всего, может склониться к совместной борьбе (совместно с внешними силами) за установления исламского государства.

При таком положении дел государство взяло на себя инициативу и стало внедрять ценности «шелковой демократии».

«Шелковая демократия» - продвижение демократических преобразований сверху, когда власть по мере своей готовности инициирует и проводит те или иные реформы народовластия не целиком, а в той или иной сфере жизнедеятельности людей, более восприимчивых к новшествам, при этом сохраняя баланс между ценностями «суверенитет нации» и «права человека».

Существовавший обычай дарственного обмена шелком не только олицетворял взаимное уважение сторон, вовлеченных в этот процесс, но и, что главное, «принимающая сторона», принимая «дар», одновременно демонстрировала свою лояльность к той политике, которой придерживается «дарующая сторона».

«Шелковая демократия»

На наш взгляд, существуют следующие объективные причины внедрения «шелковой демократии» в стране:

- во-первых, доминирование политической партии исламского характера в светском гражданском обществе всегда выступало в качестве «дамоклова меча» над светским характером национальной государственности, что, в конечном итоге, угрожало суверенитету таджикской нации;

- во-вторых, вытеснение политического ислама из общественно-политической жизни таджикского народа, воспитанного в русле «подданническо-партиципаторного» исторического типа политической культуры, актуализировало взятие властью стратегической инициативы в свои руки;

- в-третьих, отсутствие исторического опыта и практики истинного народовластия также создает дополнительные проблемы для проведения полномасштабных демократических преобразований и, как показывает наша недавняя история, может привести к непредсказуемым последствиям;

- в-четвертых, стремление таджикского народа к нахождению своего достойного места среди сообщества наций актуализирует вопрос изучения современных мировых процессов и трендов, где, несомненно, доминируют демократические преобразования. Поэтому и мы должны принять и следовать общемировым правилам политической игры в построении гражданского общества.

Есть четыре перспективных направления «шелковой демократии» в Таджикистане: поддержка демократических преобразований в местных сообществах; поддержка независимых СМИ и общественных организаций; поддержка политических партий и обеспечение самостоятельной судебной власти.

Расскажем подробнее.

Нужна реформа выборной системы

Первое. Индийский опыт демонстрирует, что за полстолетия вполне возможно провести масштабную демократизацию в традиционном обществе, насчитывающем более миллиарда человек. Как в Индии, так и у нас существуют элементы народовластия на местном, локальном уровне. Махалля при правильной организации местного самоуправления может достичь существенных успехов, так как у таджика с рождения привито чувство большой любви к малой родине.

Решение повседневных проблем социально-экономического характера местного сообщества выдвигает на первый план неординарно мыслящих, социально активных граждан. Поэтому выборы в депутаты джамоатов и поселковых городков необходимо вывести из полномочия и управления местных органов исполнительной власти городов и районов и передать их под совместный контроль Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) и Конституционного суда.

Организация и проведение честных и свободных выборов на уровне джамоатов (органов местного самоуправления), которые проводятся не вкупе с другими выборами, а отдельно, может инициировать реально народные движения за их мобилизацию для решения насущных проблем местного сообщества.

Эти общенациональные мероприятия для превращения махалли и джамоатов в реально функционирующие институты гражданского общества при поддержке центральных властей создаст твердую основу для дальнейшей демократизации общества.

По мере укрепления практики и традиции свободных и честных выборов на местном уровне далее можно переходить на следующий (городско-районный) уровень.

Партнерство нужно поддерживать…

За 25 лет суверенного развития таджикские СМИ и общественные организации достигли определенных успехов. Благодаря усилиям независимых СМИ, таджикское общество имеет альтернативную возможность получения правдивой информации.

Государственной власти, которая взяла инициативу продолжения демократических преобразований, необходимо не свертывать, а, наоборот, стимулировать дальнейшее развитие независимых СМИ. Сегодня они выступают реальной общенациональной площадкой, где обсуждаются все основные общественно-политические и экономические проблемы таджикского общества. Они не только создают общественное мнение, но также предлагают пути и механизмы их решения.

Общественные объединения за суверенные годы своего функционирования превратились в надежных партнеров власти в решении многих общественно-политических и экономико-экологических проблем общества. Власть в годы гражданского противостояния и постконфликтного восстановления в основном была занята устранением последствий войны, именно тогда общественные организации стали оказывать свою помощь.

В настоящее время, когда власть и национальная экономика несколько укрепились, необходимо продолжить практику государственно-общественного партнерства. Власть не должна рассматривать общественные организации как конкурентов в деле получения проектов от зарубежных партнеров. Наоборот, сама должна выделять гранты и проекты для различных сфер жизнедеятельности людей.

В этом деле имеется опробованная практика Комитета по делам женщин и семьи, который ежегодно выделяет гранты для общественных женских организаций, реализующих востребованные проекты для нужд женщин республики.

Третий момент - поддержка политических партий.

В настоящее время все семь политических партий, являющихся приверженцами светского характера государственной власти, еще не координируют свой потенциал и возможности для укрепления данного характера национальной государственности. В таджикском обществе еще не потеряла свою актуальность борьба против религиозного фанатизма и экстремизма, проявления сектантских форм чуждых идеологий (салафизма, ваххабизма и др.). Несомненно, все политические партии страны имеют свой устав и программу, которые могут резко отличаться друг от друга (например: отношение к собственности у КПТ и ПЭРТ и т.д.). Однако все политические партии являются сторонниками светского характера национальной государственности, что актуализирует вопрос консолидации усилий для укрепления светских устоев национальной государственности.

Поэтому государственной власти совместно с НДПТ необходимо запустить общенациональный проект по организации и проведению политических дискуссионных клубов с участием всех руководителей и активистов партий, которые бы на местах (в городах и районах) разъясняли сущность светской идеологии и светского образа жизни в условиях доминирования религиозного традиционного общества.

…а судебную власть - укреплять

В Таджикистане в годы суверенного развития прилагались большие усилия для обеспечения самостоятельности судебной власти и ее дальнейшего укрепления. Организовывались курсы подготовки и переподготовки судей, увеличился срок их деятельности, вносились изменения и дополнения в УПК, ГПК, ХПК и другие нормативно-правовые акты по расширению полномочий судей и т.д.

Несмотря на эти изменения, в обществе сохраняется относительно низкий уровень доверия к судебной инстанции, главным образом из-за коррупции последней.

Кроме этого, судей продолжает назначать президент страны, что не обеспечивает равноправия ветвей государственной власти.

Традиционное таджикское общество всегда ищет справедливость у судебной инстанции, поэтому обеспечение ее независимости от исполнительной власти, а также устранение коррупционных проявлений в этой инстанции, в свою очередь, гарантирует необратимость демократических преобразований и построения гражданского общества в суверенном Таджикистане.