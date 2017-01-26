Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт в администрации президента Билла Клинтона, которая стала первой женщиной на этом посту, заявила о готовности стать мусульманкой в знак солидарности с мигрантами, в отношении которых намерен ужесточить политику новый президент страны Дональд Трамп.

«На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения», — написала Олбрайт в своем микроблоге в твиттере, сообщает Газета.ру.

​«Я росла как католичка, затем перешла в Епископальную церковь, а потом обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности», — написала Олбрайт.

Ранее Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики, в том числе о высылке из США осужденных за преступления, а также незаконно находящихся на территории страны лиц. Кроме того, сообщалось, что Трамп намерен приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.