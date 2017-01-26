В прошлом году в масштабах Согдийской области не было совершено ни одного теракта, совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур удалось предотвратить все преступления террористического характера, заявил журналистам на пресс-конференции начальник Управления МВД РТ в Согдийской области генерал-майор Шариф Назарзода.

«В течение 2016 года наблюдалась тенденция уменьшения примыкания молодежи к таким движениям. Значительно сократилось число тех, кто отправился в Сирию и в другие зоны боевых действий. Почти на 15-20 процентов сократились виды преступлений экстремистского характера», - сообщил журналистам начальник УВД Согда.

Отвечая на вопросы представителей СМИ касательно количества тех, кто привлечен к ответственности за членство в радикальных и экстремистских группировках, и сколько человек за это объявлены в розыск, Назарзода отметил, что «по объективным причинам решено не озвучивать конкретных цифр, так как это дает нежелательный результат».

«Я уже заявлял, что постоянное «муссирование» подобных цифр и фактов оказывает негативное воздействие на умы молодежи, и говорил, что впредь буду избегать озвучивать такие данные», - сказал Назарзода.

«На встречах с населением, молодежью, на конференциях по предотвращения экстремизма я всегда озвучивал цифры. Ко мне обратились родители, эксперты, и в этих разговорах было рекомендовано не приводить конкретные данные, так как это наносит негативное влияние на морально-психологическое состояние молодежи. Мы проанализировали, и на самом деле это имеет место. Когда мы не стали озвучивать эти цифры реально снизилось количество примыкания молодежи к экстремистским движениям и группировкам. В этом году почти не было фактов. Иногда мы как бы оказываем медвежью услугу, как бы рекламируем их», - подчеркнул Шариф Назарзода.

Начальник УВД Согда также отметил, что в своем выступлении он также не говорил о количестве случаев суицида. «Это не поручение сверху, и проанализировав ситуацию по этим двум направлениям, мы видим положительные результаты. Суициды сократились на 36 случаев», - сказал он.

По словам Шарифа Назарзода, в настоящее время в обществе есть понимание того, что с негативными тенденциями необходимо бороться сообща.

«Мы полностью изменили методы ведения работы и направили свои усилия на воспитание молодежи. Сейчас люди стали понимать, что необходимо вести разъяснительные работы, вести работу с неблагополучными семьями, выявлять их. Родители, активисты, местные власти, СМИ и правоохранительные органы все вместе должны вести работу в этом направлении. Плоды такой совместной работы мы уже видим, по многим направлениям преступность значительно снизилась», - отметил он.

По данным УМВД Согда, в Согде в прошлом году было совершено 5 тысяч 142 преступлений, из которых 1009 являются тяжкими преступлениями. 92,5% этих преступлений были раскрыты. Общее количество преступлений по сравнению с 2015 годом снизилось на 1, 31%. В этом ряду значительно сократилось количество преступлений, совершенных организованными преступными группировками. Их количество сократилось на 152 или 73,8%.

Убийства сократились на 16,2%. Если в 2015 году было совершено 43 убийства, то в прошлом году их зарегистрировано 36. Почти половина убийств совершено в результате семейных ссор. «В результате эффективных действий милиционеров, было раскрыто 35 убийств, а также три убийства, совершенные в период с 2000 по 2013 годы», - напомнил главный милиционер области.

Вместе с тем, значительно увеличились такие преступления, как кражи, вымогательство и мошенничество. Значительный рост преступности зафиксирован в ряде городов и районов области: Ашт (31,3%), Шахристан (18,8), Бустон (16%), Исфара (12,4), Гулистон (9,8%), в Пенджикенте и Истаравшане на 5,5%, Канибадаме и Худжанде около 5%.