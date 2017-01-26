Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил орден Шараф Дилшоду Назарову после победы на Олимпиаде.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в третий раз подряд избран президентом Национального олимпийского комитета страны.

Данное решение было принято сегодня, 26 января, в ходе отчетного заседания 16-й генеральной ассамблеи НОК, который прошел в актовом зале столичной гостиницы «Лотус».

Как сообщили «АП» в НОК Таджикистана, кандидатура Эмомали Рахмона на этот пост была выдвинута членами Ассамблеи НОК и была безальтернативной.

Согласно уставу организации, Э. Рахмон избран президентом НОК на 2017-2020 годы.

Члены Ассамблеи выразили удовлетворение работой НОК в период с 2013 по 2016 годы, - отметили в Комитете.

Напомним, впервые Эмомали Рахмон был избран президентом НОК в 2009 году. Тогда в Комитете так мотивировали это: «Несомненно, избрание Э. Рахмона президентом НОК воодушевит всех таджикских участников спортивных движений».

Между тем, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из семерых таджикских спортсменов получил медаль – золотую только один спортсмен – метатель молота Дилшод Назаров.